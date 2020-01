Co zrobić z choinką? Podpowiadamy!

Żywe, przyozdobione świąteczne drzewka cieszą oczy i pięknie pachną, ale po świętach pojawia się problem: co zrobić z choinką i gdzie ją wyrzucić? Podpowiadamy!

Często choinki są wyrzucane gdzie popadnie: w lesie, przy drodze, nad brzegami jezior. Nierzadko ludzie po prostu fundują im lot z balkonu. Tymczasem ogołocony z ozdób iglak można wykorzystać lub zutylizować.Jeżeli mamy działkę lub ogródek możemy drzewko wsadzić do gruntu. Można wykorzystać nawożenia innych roślin lub na opał. Niektóre miasta, m.in. Olsztyn, organizują zbiórkę choinek, które potem trafiają do kompostowni. — Wystarczy pozostawić je przy śmietniku — mówi Jacek Żebrowski z KOMA Olsztyn.Jeśli nie chcemy czekać, możemy oddać drzewko do gminnego punktu zbiórki odpadów jako odpad biodegradowalny. Najważniejsze, żeby nie trafiło na wysypisko razem z innymi odpadami.Gutkowo: 20.01, 3.02; Grunwaldzkie, Nad Jeziorem Długim: 14.01, 11.02; Likusy: 15.01, 12.02; Redykajny: 16.01, 13.02; Dajtki: 17.01, 14.02; Podleśna, Wojska Polskiego, Kętrzyńskiego, Zatorze, Zielona Górka: 20.01, 3.02; Kormoran, Pojezierze: 15.01, 26.02; Brzeziny, Kortowo, Podgrodzie, Śródmieście, Kościuszki: 8.01, 5.02; Mazurskie: 14.01, 11.02; Nagórki, Pieczewo: 15.01, 12.02; Generałów: 17.01, 14.02; Jaroty: 16.01, 13.02.ms