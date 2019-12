Jakie to były święta na drogach? Sprawdzamy policyjne statystyki

W niedzielę ruch na drogach był naprawdę duży. To efekt powrotów do domów po minionych świętach. Niestety nie obyło się bez wypadków. Ranne zostały 32 osoby.

Przy umiejętnym wykorzystaniu urlopu, tegoroczna przerwa związana ze świętami Bożego Narodzenia mogła trwać nawet dziewięć dni. W pierwsze świąteczne podróże Polacy udali się już w piątek 20 grudnia. Dniem powrotów w większości przypadków była ostatnia niedziela.Wzmożony ruch, to niestety również większe prawdopodobieństwo wypadków. I niestety nie inaczej było w tym roku. W dniach od 20-29 grudnia, na drogach Warmii i Mazur doszło do 22 wypadków, w których ranne zostały 32 osoby. Ponadto policjanci interweniowali w trakcie 514 kolizji oraz zatrzymali 61 nietrzeźwych kierujących. Jeśli chodzi jedynie o wigilię oraz pierwszy i drugi dzień świąt, to doszło do czterech wypadków, w których ucierpiało sześć osób, a funkcjonariusze zatrzymali dwudziestu czterech pijanych kierujących.Jeśli chodzi o analogiczny okres w 2018 roku, to w tym czasie doszło do siedmiu wypadków, i tyle samo osób zostało rannych. Ponadto jedna osoba zginęła, a dwadzieścia cztery osoby kierowały pojazdem pod wpływem alkoholu.Warto zatem zwrócić uwagę na fakt, że w tym roku na drogach było o wiele bezpieczniej. W okresie trzech świątecznych dni doszło do mniejszej liczby wypadków, mniej osób zostało rannych i co ważne nikt nie zginął, choć bywało naprawdę niebezpiecznie.