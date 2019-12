Wielkie noworoczne plany i co dalej?

Schudnąć. Znaleźć miłość życia. Rzucić pracę i wreszcie robić to, co się kocha. Albo rzucić palenie. Odłożyć pieniądze na wymarzone wakacje — zwykle snujemy wielkie plany noworoczne. Czy słusznie? I czy będziemy się ich trzymać?

7 typowych błędów przez które nie spełniasz swoich postanowień noworocznych:

1. Odkładanie wszystkiego na jutro

2. Wszystkie cele wykonujesz jednocześnie

3. Realizujesz nie swoje cele

4. Co roku realizujesz te same postanowienia

5. Oczekujesz, żeby efekty pojawiły się od razu

6. Nie znasz powodów, dla których chcesz dany cel zrealizować.

7. Brak postanowień, czyli godzenie się na życie poniżej własnych możliwości.

Koniec roku tuż, tuż. Tyle rzeczy sobie zwykle obiecujemy... Błędy minionego roku idą w niepamięć. A snucie kolejnych planów i marzeń jest bardzo krzepiące. Może tym razem się uda? Tak co roku myśli Kasia, niespełna trzydziestolatka. Ogląda mnóstwo filmów motywacyjnych i pod ich wpływem rysuje nawet mapy marzeń. Największe z nich to założenie swojej rodziny. W centrum rysuje parę nowożeńców, obrączki i serce. To także jej największe postanowienie noworoczne — Kolejny raz to samo — śmieje się, ale jest to trochę taki śmiech przez łzy.Zwykle plany, które snujemy przed rozpoczęciem nowego roku są bardzo duże i ambitne. Jeden chce schudnąć, drugi zmienić pracę, inny wyjechać w podróż marzeń. Miliony ludzi co roku postanawia sobie, że kolejny rok będzie naprawdę wyjątkowy.Beata już w listopadzie ubiegłego roku kupiła sobie buty do biegania. Skompletowała też cały strój sportowy. Podczas wigilijnej kolacji jej ukochany wręczył jej zegarek do biegania. Pękała z dumy: wyobrażała sobie jak zegarek pokazuje pokonany przez nią dystans. Jednak kończy się 2019 rok, a Beata nie odbyła ani jednego treningu. Ukochany wymownie milczy. Beata nie wie, jak się do tego biegania zabrać. Nigdy nie jest odpowiednia pora. Zimą było ślisko, wiosną czuła, że dopadło ją przesilenie, a jesienią miała mnóstwo pracy. Znów wpisuje treningi na listę postanowień noworocznych.Z Krzysztofem było zupełnie odwrotnie. Jak sobie postanowił, że będzie chodził na siłownie, tak zrobił. Na pierwszy trening udał się od razu po przerwie świątecznej. Poszło mu świetnie, więc poszedł też następnego dnia. I kolejnego, i kolejnego... Styczeń był bardzo intensywnym miesiącem dla Krzysztofa. Miał zakwasy, ale wyciskał wszystkie poty na siłowni. W lutym chodził już coraz mniej regularnie, a od marca wcale.— Zamień noworoczne postanowienia na wewnętrzne pragnienia. Wypisz je wszystkie i wybierz na ten rok te, na których ci zależy najbardziej i chcesz zrealizować je w pierwszej kolejności. Wybierz tylko kilka celów do realizacji. Nie wszystko na raz! Lepiej i skuteczniej jest działać małymi etapami, krok po kroku — radzi Kinga Więckowska psycholog, psychoterapeuta. — Gdy wyznaczone cele będą wewnętrznie spójne z tobą, gdy np. naprawdę pragniesz zdrowo się odżywiać, lepiej zarządzać swoim zawodowym czasem czy spędzać godzinę dziennie więcej ze swoją rodziną, to codziennie możesz być z siebie dumna, gdy np. zjesz zdrowy obiad, zrobisz to, co sobie zaplanowałaś w pracy, bez zbędnych rozproszeń czy wrócisz do domu tą godzinę wcześniej.O ile przyjemniej się wtedy o tym myśli, prawda? I o ile chętniej przyrządza się ten obiad następnego dnia? O ile łatwiej wyznacza się priorytety i deleguje się zadania? — pyta retorycznie.I podkreśla, że może nie być łatwo. — Nie zawsze się chce zrobić nawet coś bardzo przyjemnego lub nie zawsze nam to po prostu – pomimo najlepszych chęci – wychodzi — tłumaczy Kinga Więckowsk. — Czasem po drodze potrzebne nam są nowe umiejętności czy przepracowanie czegoś w sobie czy po prostu trening czyli wiele, wiele prób, zanim nowa umiejętność czy nawyk będzie dla nas czymś oczywistym. Wytrwałość i cierpliwość jest absolutnie niezbędna — .Odmienne zdanie ma trener rozwoju osobistego Maciej Tomaszewski. Uważa, że pierwszy stycznia to kiepski moment na zaczynanie czegokolwiek i postanowienia noworoczne.— Po pierwsze, okoliczności nie sprzyjają podejmowaniu wielu z popularnych postanowień — zauważa. — Z drugiej strony, brak słońca, temperatura na zewnątrz oraz ogólne osłabienie organizmu po imprezach świąteczno-noworocznych, raczej nie wpływają pozytywnie na nasze zasoby energii i silnej woli, do realizacji ambitnych przedsięwzięć. Po trzecie, łatwiej będzie znaleźć wymówki i usprawiedliwienia, kiedy nie będziesz czegoś realizować, bo przecież innym też nie poszło. Ostatecznie okazało się również, że planowany czas dla siebie, na refleksje i przemyślenia w przerwie świątecznej, wyparował, nie wiadomo w którym momencie. Jakoś nie było okazji przysiąść i dobrze się nad tym wszystkim zastanowić — ocenia pan Maciej.Kiedy więc najlepiej jest snuć wielkie plany? — Każdy moment jest dobry na postanowienia noworoczne — podkreśla. — Jeśli masz do czegoś przekonanie, to nie musisz czekać do nowego roku z postanowieniami. Od razu możesz zacząć wprowadzać zmiany.Tak naprawdę, jeśli nie zaczniesz od razu, to jest mała szansa na to, że zaczniesz w innym momencie albo że wytrwasz w swoich postanowieniach noworocznych. Jeśli potrzebujesz mieć symboliczny moment na rozpoczęcie zmian, to może to być równie dobrze dzień Twoich urodzin, pierwszy dzień wiosny lub jakakolwiek inna data, która ma dla ciebie symboliczne znaczenie — podsumowuje.Jakie błędy podejmujemy snując plany noworoczne? Tomaszewski wymienia m.in.: podejmowane są w przypływie chwili i pod wpływem emocji, tworzenie ogólnikowych, postanowień, brak wystarczająco mocnych powodów i argumentów.Psychologowie zaznaczają, że postanowienia powinny być przede wszystkim jak najbardziej realne i konkretne. Bo zupełnie inaczej brzmi postanowienie „W tym roku schudnę”, a inaczej „W tym roku schudnę 5 kg".Warto też nie narzucać sobie zbyt wielu postanowień noworocznych na raz i skoncentrować się na dwóch lub trzech, które chce się zrealizować. Bardzo ważne jest również nagradzanie siebie za każdy mały postęp.www.marzeniawcele.pl