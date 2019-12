Cebulowy szał cenowy. Warzywo jest drogie jak nigdy

Cebula, jeden z podstawowych produktów kuchni indyjskiej, podrożała ostatnio w znacznym stopniu. Teraz za kilogram trzeba zapłacić nawet 200 rupii (10 zł). Rząd nie podchodzi jednak do sprawy poważnie.

Jak podaje o2.pl, uprawy cebuli w Indiach zostały znacznie zniszczone. Do tego przez ulewne deszcze zaczyna gnić to, co udało się zebrać. Dlatego cebula osiąga zawrotne ceny. Rząd indyjski próbował zwalczać kryzys przez zwalczanie wywozu i zapasów, ale efekt był mizerny.W planach jest również sprowadzanie cebuli z Egiptu i Turcji, ale one dotrą dopiero w styczniu. Hindusów rozsierdził też minister finansów, który stwierdził, że nie odczuwa wzrostu cen, gdyż nie używa cebuli. Obywatele odbierają to jako znak, że rząd nie traktuje „kryzysu cebulowego” poważnie.Źródło: o2.pl