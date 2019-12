Olsztyn jest nieprzyjazny dla sąsiadów

Już niedługo mieszkańcy podolsztyńskich gmin będą płacić więcej za parkowanie w Olsztynie. Władze Dywit jasno mówią, że przeczy to idei współpracy aglomeracyjnej pomiędzy Olsztynem i podmiejskimi gminami.

Przypomnijmy, że w Olsztynie w lutym i w lipcu 2020 roku zmienią się stawki opłat w strefie płatnego parkowania. Od lutego pierwsza godzina postoju będzie kosztować 3 złote. W lipcu opłata podskoczy do 3,9 zł. Chyba że posiadamy Olsztyńską Kartę Miejską potwierdzającą opłacenie podatku dochodowego na rzecz gminy Olsztyn. Wówczas użytkownika obowiązywałyby stawki wprowadzone w lutym 2020 roku.



Ta podwyżka dotknie zatem też mieszkańców podolsztyńskich gmin, które tworzą wraz z Olsztynem aglomerację olsztyńską zwaną oficjalnie Miejskim Obszarem Funkcjonalnym, który w swoich założeniach tworzą współpracujące ze sobą, zintegrowane i wspierające się wspólnoty i samorządy lokalne.



Wydaje się, że zróżnicowanie opłat dla mieszkańców gmin Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, i Stawiguda stoi w sprzeczności z tą ideą.



Przeciwko takiemu różnicowaniu protestują władze gminy Dywity. Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Dywity stanowisko w tej sprawie zajmą radni.



- W naszym odczuciu, decyzja podjęta przez Radę Miasta Olsztyna jest nie do przyjęcia. Stygmatyzując członków wspólnoty, dzieląc ich ze względu na miejsce zamieszkania i deprecjonując zamiejscowych - przeczy idei współpracy aglomeracyjnej pomiędzy Olsztynem i ościennymi gminami. ...sprzeciwia się założeniom współdziałania, integracji i otwartości, czyniąc Olsztyn miastem hermetycznym i nieprzyjaznym-czytamy w projekcie uchwały - czytamy w projekcie uchwały.



- Przywilej niższych stawek parkingowych przysługiwać ma wyłącznie osobom płacącym podatki do miejskiej kasy. Pomysłodawcy nie wzięli jednak pod uwagę, że gros mieszkańców okolicznych gmin właśnie w Olsztynie pracuje, korzysta z usług publicznych, robi zakupy - co także zasila tutejszy budżet w formie odpowiednich podatków, a więc wydatnie przyczynia się do wzrostu poziomu produktu miejskiego brutto.