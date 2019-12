O krok od skażenia. Wyciek substancji ropopochodnej z instalacji ściekowej w Olsztynie [ZDJĘCIA, VIDEO]

W środę (18 grudnia) o godzinie 18:00 strażacy otrzymali zgłoszenie o tym, że na jednym z osadników wstępnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Leśnej w Olsztynie pojawiła się plama substancji ropopochodnej. Opary substancji mogły być wybuchowe.

Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

— Na miejsce skierowana została grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, która potwierdziła obecność tego filmu na jednym z osadników wstępnych, na powierzchni około 100 metrów kwadratowych. Ten osadnik wstępny został wyłączony z eksploatacji przez kierownictwo oczyszczalni, aby nie wypełniał się ściekiem i aby ta substancja nie wypływała wraz ze ściekiem do kolejnych osadników — powiedział nam Sławomir Filipowicz, rzecznik prasowy KM PSP w Olsztynie.Przedostanie się substancji do kolejnych osadników mogłoby prowadzić do zniszczenia flory bakteryjnej, która oczyszcza wodę.— Jeszcze przed odłączeniem, część substancji dostała się do drugiego osadnika. W pierwszej kolejności podejmowaliśmy działania polegające na tym, żeby zabezpieczyć wypływ z tego osadnika, w którym było mniej tej substancji. Stawialiśmy na odpływie rękawy sorbcyjne oraz zapory elastyczne, tak aby zebrać maksymalną możliwą ilość tej substancji. W momencie kiedy mieliśmy zabezpieczony ten drugi osadnik, czyli ten, który cały czas pracował i był włączony do dopływu ścieków, przystąpiliśmy do pogrubienia filmu czyli ograniczenia plamy oleistej — mówi rzecznik.I dodaje: — W efekcie udało się ograniczyć tę plamę olejową, którą zebraliśmy przy pomocy zbieracza powierzchniowego do separatora oleju, a następnie przekazywaliśmy do podstawionych przez oczyszczalnię plastikowych zbiorników zastępczych. W sumie zebraliśmy około 6 metrów sześciennych.Oczyszczona woda z oczyszczalni wpływa bezpośrednio do Łyny. Dlatego strażacy ustawili zapory i rękawy sorbcyjne również na rzece. Nie potwierdzono jednak obecności substancji.Bardzo istotne było, aby zebrać jak najwięcej tego filmu, tak aby nie zanieczyścić substancji biologicznej, która oczyszcza, natomiast to, czy rzeczywiście substancja nie wpłynie na zachwianie procesu biologicznego rozkładu zostanie dopiero ustalone.— Współpracowaliśmy ściśle z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, kierownictwem oczyszczalni i Urzędem Miasta. Został powołany sztab, którym kierował komendant wojewódzki. Na miejscu był także obecny komendant miejski wraz z grupą operacyjną — dodaje Filipowicz.Nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się substancji. Na chwilę obecną wiadomo tylko, że substancja ropopochodna najprawdopodobniej napłynęła do osadnika wstępnego wraz ze ściekiem. Szczegóły sprawy będą badać policjanci.— Zostały zebrane próbki do analizy przez laboratorium oczyszczalni. Wyjaśni to, jak zachowuje się bakteria w zetknięciu z tą substancją. Zostanie również rozpoznana substancja. Wstępnie, z uwagi na to, że substancja była lżejsza od wody i pływała po powierzchni, przyjmujemy, że była to substancja ropopochodna oleista — mówi rzecznik.Działania rozpoczęły się o godzinie 18:00 i trwały 10 godzin.