Nie daj się okraść na święta

Trwa okres przedświątecznej gorączki zakupów w galeriach handlowych, sklepach i na jarmarkach. To czas aktywności złodziei i oszustów.

Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

Zaaferowani przygotowaniami do świąt często zapominamy o bezpieczeństwie. Aby czas poszukiwania wymarzonych prezentów minął spokojnie i bezpiecznie, warto skorzystać z kilku praktycznych porad przygotowanych przez policjantów.Nie pozwólmy się okraść! Kieszonkowcy najczęściej wykorzystują tłok i nasze rozkojarzenie. W szczególności uważajmy w takich miejscach jak dworce, przystanki, sklepy, jarmarki. Jeśli mamy przy sobie większą kwotę pieniędzy, nie trzymajmy jej w jednym miejscu. Rozdzielając ją i umieszczając w różnych miejscach, zmniejszymy ryzyko ewentualnej utraty całej posiadanej gotówki. Płacąc za zakupy, nie pokazujmy całej zawartości portfela. Najbezpieczniej mieć wcześniej odliczoną kwotę pieniędzy. Nie zapisujmy numeru PIN na karcie płatniczej, nie eksponujmy go również w widocznym miejscu. Robiąc zakupy pamiętajmy, aby nie przechowywać dokumentów, pieniędzy czy telefonów komórkowych w tylnych kieszeniach spodni, w zewnętrznych kieszeniach płaszcza, czy kurtki. Zwracajmy uwagę także na torebki, plecaki oraz podręczne torby z zakupami, nie pozostawiając ich bez opieki i nadzoru. Trzymajmy swoją torebkę lub plecak z przodu, zamknięciem do siebie. Klucze do mieszkania nośmy w innym miejscu niż dokumenty z adresem, ponieważ złodziej może okraść nasze mieszkanie.Jeżeli na zakupy zabieramy ze sobą dzieci pilnujmy je, aby się nie zgubiły. Jeżeli już do tego dojdzie szybko poprośmy o pomoc pracowników obiektu, w którym jesteśmy. Warto wcześniej nauczyć dzieci, aby w przypadku oddalenia się od rodziców lub opiekunów zawsze wróciły do miejsca, gdzie ich widziały ostatni raz.Bądźmy również wyczuleni podczas robienia zakupów przez Internet ! Uważajmy na super okazje i bardzo duże promocje na sprzęt i artykuły. Starajmy się dokonywać zakupów za pobraniem, płaćmy po otrzymaniu zamówionego towaru. Jeżeli zdecydujemy się na zakupy przez internet, unikajmy korzystania z komputera w kafejce internetowej lub z otwartej sieci publicznej. Najbezpieczniejsze będzie użycie komputera domowego, z zainstalowanym programem antywirusowym. W ten sposób zmniejszymy ryzyko dostania się naszych danych (w tym np. haseł logowania) w niepowołane ręce. Wchodząc na strony internetowe sklepów, odręcznie wpisujmy adres do przeglądarki, nie korzystajmy z linków przesyłanych w mailowych ofertach handlowych, które mogą być wysyłane przez oszustów lub hakerów podszywających się pod legalnie działające sklepy. Otwierając takie strony lub załączniki możemy nieświadomie zainstalować w swoim komputerze złośliwe oprogramowanie. Zanim dokonamy zakupu w sklepie internetowym, sprawdźmy opinie o nim. Zwróćmy także uwagę, czy sklep podaje swój adres i numer telefonu, pod który będziemy mogli zadzwonić w razie ewentualnych problemów. Nie ufajmy również sprzedawcom, którzy proponują produkty w drastycznie zaniżonych cenach. Może to oznaczać, że towar jest wadliwy, bądź że nigdy go nie otrzymamy. Kupując sprzęt komputerowy sprawdźmy, czy sprzedawca dołącza oryginalne oprogramowanie na płytach. Nie decydujmy się nigdy na zakup telefonu bez ładowarki i „dokumentacji”, istnieje ryzyko, że taki sprzęt pochodzi z kradzieży. Zachowajmy całą korespondencję związaną z transakcją zakupu. Może być potrzebna w postępowaniu reklamacyjnym lub w przypadku, gdy sprzedający dopuści się oszustwa. W takim wypadku należy powiadomić Policję. W innych sytuacjach spornych możemy skorzystać z pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Wyjeżdżacie na święta? Pozamykajmy dokładnie drzwi i okna, zakręćmy główne zawory z gazem i wodą. Poprośmy też zaprzyjaźnionego sąsiada, aby zwrócił uwagę na nasze mienie i wyjmował ze skrzynki pocztę czy ulotki. Wówczas istnieje większe prawdopodobieństwo, że zaalarmowani hałasem lub podejrzanymi osobami kręcącymi się w pobliżu pustego mieszkania, zawiadomią mieszkańców lub policję. Jeżeli posiadamy, włączmy alarmy i inne zabezpieczenia. Wyjeżdżając z posesji sprawdźmy raz jeszcze, czy dobrze zamknęliśmy wszystkie okna, drzwi i bramę.Podróżując koleją unikajmy pustych przedziałów, starajmy się też nie spać w trakcie podróży. Bądźmy również ostrożni w kontaktach z nieznanymi osobami, a w szczególności nie częstujmy się ich pożywieniem i napojami.Przed wyjazdem w dłuższą podróż każdy kierowca powinien sprawdzić stan techniczny swojego auta oraz światła. Wymienić opony na zimowe, bowiem te mają większą przyczepność, kiedy temperatury spadają poniżej zera i kiedy na jezdni leży śnieg. Kierowca przed jazdą powinien być wypoczęty i trzeźwy. Wsiadanie za kierownicę po alkoholu jest skrajnie nieodpowiedzialne. Nawet niewielka ilość alkoholu we krwi obniża koncentrację i refleks. Należy podkreślić, że dla nietrzeźwych za kółkiem nie będzie żadnej taryfy ulgowej – policjanci z całą surowością będą karać tych, którzy prowadzili auto na podwójnym gazie. Każda osoba w samochodzie musi mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci muszą być przewożone w specjalnych fotelikach. Pasy zostały wymyślone, aby ratować życie, dlatego nie należy lekceważyć obowiązku jeżdżenia w nich.