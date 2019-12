Policjanci z grupy SPEED. Skuteczni i docenieni

Mniej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych i rannych – tak wygląda wstępne podsumowanie mijającego roku na drogach Warmii i Mazur. Wyjątkowego, ponieważ od tego roku trasy regionu kontrolują wykwalifikowani policjanci z grupy do zadań specjalnych – policyjnej Grupy SPEED. Efektywną pracę tych funkcjonariuszy zauważyli, docenili i nagrodzili podczas odprawy służbowej ich przełożeni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Nadmierna prędkość to najczęściej wymieniana przyczyna wypadków drogowych. Wynika to nie tylko z policyjnych statystyk, ale i z obserwacji użytkowników dróg. W reakcji na zagrożenie, jakie niosą ze sobą lubiący zbyt szybką jazdę kierowcy, od lipca 2019 roku na obszarze Warmii i Mazur działa policyjna Grupa SPEED. Ma na celu przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom na drodze, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.Doświadczeni policjanci Grupy SPEED mają zwracać uwagę i reagować na karygodne zachowania kierowców i być wszędzie tam, gdzie dochodzi do nielegalnych wyścigów oraz notorycznego przekraczania prędkości.Policjanci zespołu „SPEED” działają na terenie całego garnizonu warmińsko-mazurskiego, wykorzystując przede wszystkim radiowozy nieoznakowane. Jednak „piraci drogowi” mogą również zostać przez nich zatrzymani i ukarani w trakcie pomiarów statycznych, prowadzonych za pomocą mierników prędkości z wizualizacją.Praca tych policjantów oraz jej efekty zostały dostrzeżone i omówione podczas odprawy służbowej kadry kierowniczej z garnizonu warmińsko-mazurskiego, odpowiedzialnej za nadzór nad wydziałami/komórkami ds. ruchu drogowego.Podczas odprawy mł. insp. Mariusz Tański Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie podsumował minione 11 miesięcy 2019 roku w odniesieniu do zdarzeń w ruchu drogowym w regionie oraz efektów pracy policjantów drogówki.Dotychczas w trakcie prowadzonych kontroli policjanci zatrzymali także 3641 nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, czyli potencjalnych sprawców wypadków i drogowych zabójców.Policjanci z Grupy SPEED od początku jej funkcjonowania na Warmii i Mazurach przeprowadzili 6200 kontroli pojazdów, ujawniając ponad 5600 wykroczeń. Prawie 3700 z nich dotyczyło przekroczeń dozwolonej prędkości. Zatrzymali kierowcom 118 praw jazdy, z czego 100 przypadków dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.Nadzorujący pracę policjantów z pionu prewencji na Warmii i Mazurach I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Arkadiusz Sylwestrzak podczas odprawy służbowej docenił i nagrodził służbę wyróżniających się policjantów z Grupy SPEED.W skład grupy wchodzą policjanci z komórek właściwych do spraw ruchu drogowego z jednostek terenowych garnizonu warmińsko-mazurskiego oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, posiadających przeszkolenie specjalistyczne w zakresie stosowania przyrządów kontrolno - pomiarowych i mający odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie.KWP Olsztyn/(tm)