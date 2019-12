Dlaczego warto regularnie odwiedzać serwis samochodowy?

Auta marek premium też wymagają serwisu. Brzmi trywialnie? Niestety wielu kierowców o tym zapomina, wychodząc z założenia, że raz zakupione auto z górnej półki, daje samo z siebie gwarancję bezawaryjnego użytkowania. Takie myślenie może doprowadzić do sytuacji, że zamiast regularnych niedrogich kontroli, przyjdzie nam zmierzyć się z bardziej skomplikowanymi i nieco kosztowniejszymi naprawami. Podpowiadamy na co zwracać szczególnie uwagę by cieszyć się bezproblemową jazdą swoim wymarzonym autem.

Większość samochodów klasy premium posiada automatyczną skrzynię biegów. To duży komfort, pod warunkiem, że o naszą skrzynię odpowiednio dbamy. Już sam styl jazdy ma znaczenie – tłumaczy Paweł Stefański , kierownik Mazurek Premium Service. O ile w manualu „wrzucenie na luz” to częsta praktyka, która może nam ujść bezkarnie, o tyle częste wrzucanie biegu N lub P w automacie to już nie najlepszy pomysł. Dobrym rozwiązaniem jest tzw. funkcja AutoHold – podpowiada Stefański. Kolejnym pojawiającym się pytaniem jest to o wymianę oleju w skrzyni biegów. Wymieniać czy nie? O ile nie mamy do czynienia ze skrzynią dwusprzęgłową, czyli mówimy o „tradycyjnym” automacie z konwerterem to wymiana oleju może być w takim wypadku wskazana – radzi Stefański. Warto jednak by każdorazowo skonsultować to z mechanikiem, wiele bowiem zależy od tego jak dana skrzynia pracuje i jaki przebieg ma auto.O ile w przypadku skrzyni biegów możemy zetknąć się z różnymi teoriami i wyjątkami o tyle regularna wymiana oleja silnikowego oraz filtrów paliwa to absolutna konieczność by uniknąć większych problemów. To jeden z najczęstszych „grzechów” kierowców – przyznaje Paweł Stefański. Ponieważ olej nie zużywa się tak jak paliwo, często o nim zapominamy, a przecież to podstawowy płyn eksploatacyjny zapewniający ochronę naszego silnika. Producenci zalecają wymianę co 15-30 tysięcy kilometrów, ale ja zalecam ograniczone zaufanie jeśli chodzi o te górne granice. Lepiej i taniej jest wymienić olej o tysiąc kilometrów wcześniej niż to konieczne, niż o jeden kilometr za późno – przestrzega Stefański. Podobnie sprawa wygląda z płynem hamulcowym. Należy go wymieniać maksimum co 24 miesiące. Zaniedbania na tym polu mogą być opłakane w skutkach. Również płyn w chłodnicy to coś bez czego daleko nie zajedziemy.W naszym społeczeństwie wciąż pokutuje przeświadczenie, że do serwisu należy się zgłosić gdy auto odmówi posłuszeństwa. Tymczasem przez lata pracy w autoryzowanych serwisach na zachodzie Europy nauczyłem się, że lepiej i taniej jest zapobiegać niż naprawiać. To, ze samochód jeżdzi, nie znaczy, że nie wymaga kontroli i wymiany elementów, które najnormalniej w świecie są zużywalne, a których zużycia nie widać na pierwszy rzut oka – wyjaśnia Stefański. Odpowiednie ogumienie może nie wystarczyć, jeśli nie będą sprawne klocki hamulcowe. To oczywiście przykład, ale takich zależności jest więcej.Dobry mechanik jest trochę podobny do lekarza. Musi patrzeć na auto holistycznie i zwracać uwagę na rzeczy, o których kierowca niekoniecznie ma świadomość. W naszym serwisie diagnostyka to podstawa – opowiada Paweł Stefański. Dzięki usłudze Service View, nagrywamy i pokazujemy klientowi film na którym jasno widać, które elementy są już mocno wyeksploatowane, a które jeszcze spokojnie mogą posłużyć. To buduje zaufanie. Klient sam widzi w jakim stanie jest auto i ma jasny przekaz, które elementy są absolutnie krytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Po akceptacji planu naprawy i kosztów z tym związanych przystępujemy do działania. Co ciekawe, Mazurek Premium Service, jako jeden z pierwszych w regionie wprowadził usługę door to door. To pracownicy serwisu podjeżdżają pod wskazany adres, zabierają, a następnie odstawiają auto. W dzisiejszych czasach wiele osób ceni swój czas i taka usługa znajduje swoich klientów. Zwłaszcza panie chętnie zdejmują sobie z głowy konieczność wizyty osobistej w serwisie.Nie każdy musi się pasjonować motoryzacją – przyznaje Stefański. Jeżeli regularnie odwiedza się serwis, to można ograniczyć się do uzupełnienia podstawowych płynów w aucie i cieszyć się po prostu jazdą. Resztę lepiej zostawić fachowcom.