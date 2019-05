PiS powiększa przewagę! - sprawdź, jak głosowano na Warmii i Mazurach

Wg najnowszych wyników sondażu LATE POLL zrealizowanego przez IPSOS dla TVN, TVP i Polsatu, Prawo i Sprawiedliwość umacnia się na prowadzeniu w wyborczym wyścigu.

Dane z sondażu IPSOS pokazują, że PiS zdobywa coraz większą przewagę nad KE. Jeszcze w nocy z niedzieli na poniedziałek ponad progiem wyborczym była Konfederacja, jednak nad ranem okazało się, że jej wynik to 4,5%. Nie wejdzie do Parlamentu Europejskiego, podobnie, jak Kukiz'15 i Lewica Razem.Warto zwrócić uwagę na to, jak głosowano w okręgu nr 3, czyli w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim. Przypomnijmy, że wg danych sondażowych będziemy mieli aż trzech reprezentujących nas eurodeputowanych! Będą to:Zdecydowane zwycięstwo w naszym okręgu wyborczym odniosło Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając ponad 51% głosów! Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Europejska, zaś na trzecim - Konfederacja. Wiosna, która w ogólnopolskich wyborach zajęła trzecie miejsce, w naszym regionie musi zadowolić się 4 lokatą. Poniżej progu wyborczego (tj. poniżej 5%) znalazły się Kukiz'15 oraz Lewica Razem.Frekwencja w Polsce jest rekordowa (w odniesieniu do wyborów do Parlamentu Europejskiego w naszym kraju) i wynosi 43%. To olbrzymi progres w stosunku do ostatnich eurowyborów.