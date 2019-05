Wybory do Parlamentu Europejskiego: frekwencja, pierwsze sondaże [AKTUALIZACJA]

Niedziela (26.05) to dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 7:00. Głosować można było do godz. 21:00.









Frekwencja w kraju o godz. 12:00 wyniosła 14,39 proc. Najwyższa frekwencja o godz. 12 była w województwie małopolskim i wyniosła 16,96 proc. Jeśli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie, było to 12,72%, a w Olsztynie 15,71 proc.







Pierwsze raporty Państwowej Komisji Wyborczej dotyczyły rozpoczęcia głosowania. Te rozpoczęło się bez jakichkolwiek utrudnień. — Wszystkie lokale komisji obwodowych zostały otwarte o godz. 7:00. Nie stwierdzono incydentów związanych z uruchomieniem głosowania w poszczególnych obwodach — powiedział zastępca przewodniczącego PKW Wiesław Kozielewicz.



O godz. 17:00 frekwencja w kraju wyniosła 32,51 proc., a na Warmii i Mazurach 27,59 proc. To drugi najgorszy wynik w Polsce. Niższa frekwencja była tylko w województwie opolskim i wyniosła 27,03 proc.