Wybory do Parlamentu Europejskiego: pijany przewodniczący w komisji w Olsztynie[ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]

Niedziela (26.05) to dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 7:00. Głosować można do godz. 21:00.





Do incydentu doszło jednak tuż przed otwarciem lokalu wyborczego nr 9 w Olsztynie. Do obwodowej komisji zgłosił się pijany przewodniczący, o czym poinformował Piotr Sarnacki, dyrektor olsztyńskiej delegatury KBW w Olsztynie. Po przyjeździe policji, przewodniczący został wykreślony z komisji wyborczej.



— Nie wpłynęło to w żaden sposób na wybory. Przewodniczący został zastąpiony inną osobą — powiedziała Magdalena Pietrzak, sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej.



Aktualizacja:

Frekwencja w kraju o godz. 12:00 wyniosła 14,39 proc. Najwyższa frekwencja o godz. 12 była w województwie małopolskim i wyniosła 16,96 proc. Jeśli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie, było to 12,72%, a w Olsztynie 15,71 proc.



Przypomnijmy, że głos oddajemy poprzez postawienie znaku X przy nazwisku tylko jednego kandydata. Następnie kartę do głosowania należy wrzucić do urny.





