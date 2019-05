Dziś więcej kontroli na drogach. Policjanci prowadzą akcję "Kaskadowy pomiar prędkości"

W całym kraju policjanci ruchu drogowego prowadzą dziś działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Kaskadowy pomiar prędkości”. Akcja ma uświadomić kierującym, że nadmierna prędkość jest podstawową przyczyną wypadków drogowych.

Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to taka, która zapewnia kierującemu całkowite panowanie nad pojazdem oraz dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.

Policjanci prowadzą pomiary prędkości zarówno statycznie (co najmniej dwa punkty pomiaru prędkości na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – wystawione kaskadowo), jak i przy użyciu pojazdu z wideorejestratorem.Szczególnym nadzorem zostaną objęte m. in. miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość.Zaplanowane działania mają charakter prewencyjny. Niemniej jednak kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.Apeluje do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zmniejszali prędkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m. in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz w rejonie skrzyżowań.źródło: BRD KGP