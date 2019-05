Naturalnie w mieście

Wśród lasu, w bliskości jeziora i zgodnie z naturą powstaje w Olsztynie niezwykłe osiedle. Osiedle Premium Pieczewo, bo to o nim mowa, powstaje po to, aby zapewnić przyszłym mieszkańcom komfort codziennego życia i stworzyć przyjazne rodzinom miejsce w doskonałej lokalizacji

To, co przykuwa uwagę i jest bardzo ważne przy wyborze własnego M, to doskonała lokalizacja. Osiedle Premium Pieczewo położone jest w bezpośrednim otoczeniu lasu, co stanowi naturalną izolację przed miejskim zgiełkiem, jednocześnie w pobliżu wszystkiego, co do życia niezbędne. Trasy spacerowe, ścieżki rowerowe, miejsca przyjazne czworonogom to wszystko znajduje się tuż obok. Co ważne, w sąsiedztwie znajdują się żłobki, przedszkola, szkoły, sklepy mało- i wielkopowierzchniowe oraz wiele punktów usługowych. W pobliżu Osiedla Premium znajdują się przystanki komunikacji miejskiej (autobusowe, a w niedalekiej przyszłości również tramwajowe). Doskonale rozwinięta infrastruktura okolicy zapewnia miejsca do wypoczynku, zakupów, a także dostęp opieki medycznej i placówek edukacyjnych. Będzie to najlepiej skomunikowana inwestycja dzięki dojazdowi z ul. Pstrowskiego oraz ul. Krasickiego, co umożliwia szybki dojazd zarówno do Centrum i w stronę Pieczewa, Jarot i Nagórek oraz szybkie włączenie w Obwodnicę Olsztyna poprzez Węzeł Pieczewo.Jest to projekt deweloperski doskonały zarówno pod względem lokalizacji, jak i atrakcyjny pod kątem nowoczesnej architektury. – Budynki wyróżniają się jasną elewacją z elementami drewna, dwuspadowymi dachami, przestronnymi oknami oraz dużymi balkonami i loggiami. Całości dopełnia funkcjonalny układ mieszkań, który zapewni komfort użytkowania oraz pozwoli na duże możliwości aranżacyjne. W realizacji przewidzieliśmy również udogodnienia dla dzieci i dorosłych. Plac zabaw i boisko zapewni bezpieczeństwo i możliwość aktywnego spędzania czasu rodzinom z dziećmi – mówi Aneta Biegańska, przedstawiciel inwestora. – Dla osób dorosłych przewidziano miejsce do integracji. Na terenie osiedla dostępne będą miejsca postojowe w podziemnej hali garażowej, jak i miejsca postojowe na terenie osiedla. Dodatkowo budynki będą wyposażone w komfortowe, cichobieżne windy dostępne z poziomu hali garażowej, komórki lokatorskie, a także pomieszczenia na rowery i wózki – wylicza Aneta Biegańska.Cały kompleks utrzymany będzie w stonowanej, nowoczesnej stylistyce, którą dopełni okalająca budynki zieleń. Osiedle składać się będzie z ok. 21 bloków mieszkalnych wielorodzinnych jedno- lub dwuklatkowych, czterokondygnacyjnych (cztery kondygnacje nadziemne, jedna podziemna), o łącznej powierzchni użytkowej ok. 35 000 m². Powstanie blisko 600 mieszkań o zróżnicowanych układach, o powierzchniach od ok. 40 do ok. 83 m2.W ramach I etapu powstaną trzy trzypiętrowe budynki, a w nich łącznie 104 mieszkania Termin zakończenia I etapu inwestycji jest planowany na II kwartał 2020 roku.Zakończenie całej inwestycji planowane jest w 2025 roku.Miejsce w otoczeniu lasu, bliskiego sąsiedztwa Jeziora Skanda, to wymarzona lokalizacja, dla osób chcących odizolować się od codziennego zgiełku, nie rezygnując przy tym z dostępu do wszystkich udogodnień życia miejskiego. Nowoczesna architektura, łatwy dostęp do usług oraz przyjazna komunikacja do centrum sprawią, że nowo powstające osiedle będzie idealnym miejscem do mieszkania.