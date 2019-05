Wybory Miss w Galerii Warmińskiej!

Galeria Warmińska zaprasza na regionalny finał konkursu Miss Polonia Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który odbędzie się w sobotę, 25 maja. Początek wydarzenia o godzinie 18, wstęp wolny. Oprócz pięknych finalistek konkursu wieczór uświetni występ Mateusza Grędzińskiego.

Regionalne wybory Miss Polonia to już tradycja w Galerii Warmińskiej. O tytuł najpiękniejszej mieszkanki regionu będzie ubiegało się 12 odważnych i pięknych dziewczyn, które mają już za sobą nie najłatwiejsze castingi tego konkursu. Kandydatki zaprezentują się publiczności w 4 wyjściach m.in. w strojach wieczorowych oraz kostiumach kąpielowych.



Kandydatki do tytułu Miss oceniać będzie jury w składzie: Milena Sadowska (Miss Polonia 2018), Agata Biernat (Miss Polonia 2017), Karolina Urbańska (Wicemiss Polonia Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2018) i Beata Skowronek (Miss Polonia Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2018).



Galę finałową uświetnią występy Studia Tańca Rytm z Olsztyna i wokalisty Mateusza Grędzińskiego, finalisty 8 edycji telewizyjnego show The Voice of Poland.



Wstęp na galę wyborów Miss Polonia jest wolny. Zapraszamy!