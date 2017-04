Zmiany na rynku hazardowym. Wysokie kary za nielegalne automaty

1 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, która ma ograniczyć szarą strefę w gospodarce. Część operatorów hazardowych już wycofała się z rynku.

Nie bądź obojętny!



Pod specjalnym numerem telefonu i adresem e-mail można zgłaszać nielegalne praktyki hazardowe (na przykład lokalizacje, w których mogą być urządzane gry na automatach (lokale typu „7777", „jackpot", „hot spot", „Vegas 777"):



Krajowy Telefon Interwencyjny: 800 060 000

powiadom-clo@mofnet.gov.pl

Nowe rozwiązania wprowadzają spore zmiany prawne dotyczące gier hazardowych. Najważniejsze z nich:Ich wyłącznym organizatorem poza kasynami gier będzie jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Będzie je urządzać w salonach gier (3-50 sztuk), przy czym określone zostaną ograniczenia lokalizacyjne dla salonów (np. minimalna odległość od szkół czy kościołów). Automaty będą odpowiednio zabezpieczone, monitorowane i połączone w system, do którego dostęp będzie mieć m.in. minister do spraw finansów publicznych. Jeden automat będzie przypadać na każde 1000 mieszkańców powiatu. Pojawi się zakaz posiadania automatów do gier (za wyjątkami wskazanymi w ustawie, np. kasyna, dostawcy, serwisanci).Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa wykonująca monopol państwa w zakresie gier hazardowych będzie mieć również wyłączność na organizowane w internecie gry kasynowe, takie jak ruletka i gry karciane, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych. Powstanie oficjalny „Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą". Od 1 lipca 2017 r. dostawcy internetu będą mieć 48 godzin na zablokowanie dostępu do stron internetowych, które wykorzystują nazwy domen internetowych wpisanych do rejestru. Także od 1 lipca 2017 r. dostawcy usług płatniczych nie będą mogli współpracować z podmiotami, które oferują nielegalnie gry hazardowe na stronach wpisanych do rejestru: z ich stron internetowych będą musiały zniknąć odnośniki, które umożliwiają szybkie wpłaty przy udziale dostawcy usług płatniczych.Zliberalizowano zasady dotyczące urządzania turniejów pokera. Będzie to możliwe także poza kasynami przez podmioty, które posiadają koncesje na prowadzenie kasyna. Taki turniej będzie też mógł zorganizować podmiot, który nie posiada takiej licencji, jeśli w grę wchodzą nagrody rzeczowe, których wartość nie przekracza ok. 2 tys. zł.Podmioty, które urządzają gry hazardowe w internecie, będą musiały opracować i stosować regulamin odpowiedzialnej gry. Chodzi o to, aby w grach hazardowych nie brały udziału osoby nieletnie, by określić procedury weryfikacji wieku i rejestracji uczestnika gry, a gracze mogli kontrolować swoje zaangażowanie w grę. Dzięki zasadom otrzymają też informacje o ryzyku związanym z hazardem.Zdecydowanie wyższe będą kary za urządzanie gier na automatach bez wymaganej koncesji – wzrosną z 12 do 100 tys. zł od każdego automatu. Rozszerzono też katalog podmiotów, które podlegają karom za łamanie przepisów ustawy. Są to:- posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym jest prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa (100 tys. zł od każdego automatu),- posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym jest prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego (100 tys. zł od każdego automatu),- dostawca usług płatniczych, przedsiębiorca telekomunikacyjny niewykonujący obowiązków nałożonych ustawą (do 250 tys. zł).Za nielegalne posiadanie automatów będzie też przewidziana odpowiedzialność karno-skarbowa (art. 107d kks).W zakresie reklamy zakładów wzajemnych w nowelizacji przyjęto rozwiązania analogiczne do reklamy alkoholu. Dozwolona będzie reklama tych zakładów wzajemnych, na urządzanie których udzielono zezwolenia. Reklama nie może być w szczególności kierowana do małoletnich, łączyć uczestniczenia w grach ze sprawnością fizyczną, intelektualną bądź szansą na łatwą wygraną. Dodatkowo zakazane będzie reklamowanie zakładów wzajemnych:- w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6 a 22 (z wyjątkami),- w prasie młodzieżowej i dziecięcej,- na okładkach dzienników i czasopism,- w miejscach publicznych (z wyjątkami).W reklamach obowiązkowo znajdzie się komunikat o posiadaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych, konsekwencjach udziału w nielegalnych grach hazardowych i ryzyku związanym z hazardem.Dane NFZ dotyczące osób leczonych z uzależnienia od hazardu są alarmujące. Ich liczba rośnie z roku na rok, a w przeciągu ostatnich 8 lat wzrosła 4-krotnie. Skala problemu jest jednak dużo większa – z wyników badań CBOS z 2015 r. wynika, że zaledwie 9 proc. uzależnionych podejmuje się leczenia. Jednak zaledwie11 proc. uzależnionych od hazardu poddaje się leczeniu. Można zatem przyjąć, że liczba nałogowych hazardzistów jest 9 razy większa niż liczba leczonych.Wejście w życie nowych przepisów w zakresie gier hazardowych ma przynieść budżetowi rocznie ok. 1,5 mld zł dodatkowych przychodów, ale to nie pieniądze są najważniejszym elementem nowelizacji. Zmiany regulujące rynek hazardowy mają przede wszystkim zapewnić ochronę osobom, które korzystają z niego oraz ograniczyć szarą strefę w tym segmencie. Uzdrowienie sytuacji spowoduje też rozwój konkurencji między legalnymi przedsiębiorstwami na rynku hazardowym. Dotychczas były one poszkodowane w wyniku działań nielegalnych podmiotów. Według szacunków UN Global Compact Network Poland ONZ od 70 do 90 procent rynku gier hazardowych w Polsce to szara strefa, a z wartego 5,3 mld zł rynku zakładów bukmacherskich tylko ok. 1 mld zł to działalność legalna. Z tego tytułu Skarb Państwa tylko w 2014 r. stracił co najmniej 552 mln zł.Po opublikowaniu przepisów część nielegalnie działających bukmacherów poinformowała o wycofaniu się z polskiego rynku. Do tej pory uczyniło to ponad 20 operatorów, w tym największe podmioty rynku zakładów wzajemnych w internecie, które działały niezgodnie z polskim prawem.