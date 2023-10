O mazurskiej przyrodzie wyjątkowym głosem

Aplikacja EkoApp zrealizowana przez Fundację HumanDoc to prawdziwa gratka dla miłośników przyrody i pasjonatów turystyki. Opracowana we współpracy z Krystyną Czubówną, ulubioną lektorką Polaków, aplikacja ma na celu zmienić kontakt z naturą.

EkoApp ma ogromny potencjał jako narzędzie wspierające nauczycieli i edukatorów w prowadzeniu lekcji nauk przyrodniczych. Aplikacja oferuje nie tylko dostęp do fascynujących informacji na temat przyrody, ale także stwarza interaktywne i angażujące środowisko, które może zainteresować uczniów.

Jednym z kluczowych aspektów EkoApp jest opowieść Krystyny Czubówny, która przyciąga uwagę i zachęca do eksploracji natury. Jej relaksujący głos i wciągające opowieści o 150 gatunkach fauny i flory oraz ekosystemach Wielkiej Krainy Jezior Mazurskich mogą zainteresować uczniów i sprawić, że nauka stanie się fascynującą przygodą.

Projekt EkoApp powstał w odpowiedzi na rosnącą presję turystyki na środowisko naturalne. Fundacja HumanDoc, odpowiedzialna za projekt, ma na celu uwrażliwienie społeczności na kwestię ochrony przyrody oraz zrozumienie wpływu działań człowieka na ekosystemy. Aplikacja ta jest więc znakomitym przykładem wykorzystania technologii, aby wspierać ochronę przyrody i promować ekologiczne zachowania.

- Głównym celem EkoApp jest nie tylko dostarczanie wiedzy na temat przyrody i ekosystemów, ale także promowanie odpowiedzialnych zachowań wobec środowiska naturalnego - mówi Izabela Żbikowska z Fundacji HumanDoc.

EkoApp jest dostępna na stronie internetowej www.ekoaplikacja.pl i może być używana zarówno bez logowania, jak i po utworzeniu własnego profilu, który pozwala planować trasy i śledzić ulubione gatunki fauny i flory.

Szczegóły na https://ekoaplikacja.pl/.