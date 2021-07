Atrakcja na wtorek: Klimaty z Wolfensteina

Kanał Mazurski mógłby być perełką turystyczną wschodnich Mazur. Mógłby, gdybyśmy dokończyli to, co zaczęli Niemcy. Komuniści nie mieli do tego głowy. Za demokracji nie ma na to pieniędzy. I gospodarczo to raczej kiepski pomysł. Śluzy w Leśniewie leżą właśnie na szlaku Kanału Mazurskiego.

Kanał miał połączyć Mamry przez Łynę na terenie dzisiejszego Obwodu Kaliningradzkiego z Bałtykiem. Ma ponad 50 kilometrów długości, z czego ponad 20 w Polsce. Biegnie od jeziora Mamry przez Leśniewo - jezioro Rydzówka - Guję - Bajory Małe - Bajory Wielkie - Brzeźnicę. Jego budowę dwukrotnie przerywały wojny. Budowę zaczęto w 1911 roku, przerwano w 1914, wznowiono w 1934 i przerwano w 1942 roku.

Ale po co w ogóle powstawał Kanał Mazurski? Pierwsze pomysły połączenia Wielkich Jezior z Królewcem i Bałtykiem powstały jeszcze w XVIII wieku. Konkretne plany powstału w drugiej połowie XIX wieku. Chodziło między innymi o ożywienie gospodarcze Prus Wschodnich. Niektórzy twierdzą jednak, że miały nim docierać z Bałtyku łodzie podwodne, które miałyby być remontowane na Mazurach. Mało prawdopodobne, ale możliwe.

Ze śluz położonych na terenie Polski tylko śluza Piaski (Guja) została zbudowana w całości. Ma 7,7 m szerokości, długość 52 m i głębokość 14,9 m. Dotrzeć tam można z Leśniewa drogą na Węgielsztyn (14 kilometrów).

Śluza w Leśniewie Górnym (największa na Kanale Mazurskim) ma 46 metrów długości, 7,5 metra szerokości i 17-metrowy spad. Została ukończona w około 80%. Na frontowej ścianie śluzy widać wgłębienie, w którym miał być umieszczony symbol niemieckiego orła ("gapa").

Obecnie na terenie śluzy działa park linowy.

Śluza w Leśniewie Dolnym znajduje się niedaleko śluzy Leśniewo Górne. Budowa została wykonana w zaledwie 15%.

8 kilometrów od Leśniewa, w miejscu gdzie z jeziora Mamry bierze swój początek Kanał Mazurski znajduje się jeden z najlepiej zachowanych w Polsce kompleks niezniszczonych bunkrów niemieckich z okresu II wojny światowej. Mieściła się w nich siedziba Kwatera Główna Niemieckich Wojsk Lądowych. Ale to już inna historia do opowiedzenia.

Igor Hrywna

Odległości

Mamerki 8 kilometrów

Węgorzewo 13 kilometrów

Kętrzyn 25 kilometrów

Mrągowo 52 kilometry

Ełk 84 kilometry