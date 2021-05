Oszuści posłużyli się aplikacją, wyłudzili 20 tys. zł

Oszuści zaciągnęli przez internet kredyt na 40 tys., z czego połowę wypłacili w gotówce. Ofiarą przestępców padła mieszkanka Węgorzewa. A wszystko przez aplikację do zdalnej obsługi telefonu. Kobieta zgłosiła miejscowej policji, iż oszuści wykorzystując jej dane, zaciągnęli na nią kredyt i wykonali kilka wypłat gotówki.

– Funkcjonariusze ustalili, że skontaktował się z nią mężczyzna przedstawiający się jako pracownik banku – informuje asp. Agnieszka Filipska, rzecznik prasowy KPP w Węgorzewie. – Poinformował swoją rozmówczynię, że z jej rachunku ktoś dokonał opłaty w Hamburgu oraz zaciągnął pożyczkę 20 tys. zł. Rzekomy pracownik banku polecił pokrzywdzonej, aby zainstalowała aplikację Any Desk, która pomoże powstrzymać przelew zaciągniętego kredytu na konto oszusta. Jak zeznała zgłaszająca cała rozmowa przebiegała w szybkim tempie i nie było czasu, aby się nad tym wszystkim zastanowić. W trakcie rozmowy 58-latka została poproszona o zalogowanie się do IKO oraz podanie numeru karty kredytowej. Dopiero po jakimś czasie kobieta zorientowała się, że mogła paść ofiarą oszusta, więc skontaktowała się z infolinią banku, gdzie potwierdziły się jej przypuszczenia.

To już drugie internetowe oszustwo w tym miesiącu, z jakim mają do czynienia węgorzewscy policjanci. Kilka dni wcześniej wyłudzono od mieszkańca miasta również kwotę 20 tys. zł. Czy to zbieg okoliczności? Nie wiadomo. Obie sprawy wyjaśniają funkcjonariusze.

– Coraz częściej zdarzają się oszustwa kradzieży przez internet i każde z nich bez względu na kwotę powinno być zgłoszone policjantom – dodaje asp. Agnieszka Filipska. – Niezależnie czy oszuści wyłudzili od swojej ofiary sto czy tysiąc złotych. Informacja o każdym zdarzeniu powinna trafić na policję.

Węgorzewscy funkcjonariusze apelują o zwiększenie czujności i szczególną ostrożność w kontaktach telefonicznych z osobami proponującymi świadczenie jakichkolwiek usług finansowych lub bankowych. Zalecają zweryfikowanie tożsamości dzwoniącej osoby.

– Nie ulegajmy namowom rozmówców i nie instalujmy na swoich telefonach, tabletach czy komputerach programów czy aplikacji do zdalnej obsługo urządzeń – ostrzega asp. Agnieszka Filipska. – Oszuści często informują, że poprzez zainstalowanie takiego programu pomogą w przejściu przez trudny proces pozyskania, bądź zabezpieczenia oszczędności. Aplikacje takie jak na przykład AnyDesk, są legalne i użyteczne. Umożliwiają zdalny dostęp do wielu urządzeń, jednak niestety wykorzystywane są również przez oszustów, którym służą do przestępczej działalności. Instalując taki program udostępniamy nasze dane, umożliwiamy dostęp do kont bankowych oraz możliwość wykonywania na nich operacji finansowych.

