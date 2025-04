Groził nożem ojczymowi, ma zakaz zbliżania się

Dozór policyjny, nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się do pokrzywdzonego - to środek zapobiegawczy zastosowany wobec 45-letniego mieszkańca gminy Węgorzewo. Mężczyzna kierował groźby karalne przy użyciu noża w stosunku do ojczyma.