Woda z wodociągu Węgorzewo niezdatna do picia!

Mieszkańców ostrzega także alert RCB rozesłany na telefony komórkowe o treści:

Uwaga! Woda w Węgorzewie i pobliskich miejscowościach jest niezdatna do picia do odwołania. Śledź komunikaty inspekcji sanitarnej.

Miejscowości w których podstawione będą zbiorniki: Maćki, Prynowo, Klimki, Wilkowo, Stulichy, Jakunowo.



Zastępcze punkty poboru wody ustawione są:

Maćki - cysterna przy boisku, zbiornik niebieski na "osiedle budowa",

Prynowo - cysterna obok budynków 16, 17, 18,

Klimki - cysterna naprzeciw starego sklepu,

Wilkowo - cysterna przy krzyżu,

Stulichy - niebieski zbiornik przy zajeździe,

Jakunowo - niebieski zbiornik przy Jakunowo 3,

Woda ze zbiorników nadaje się do spożycia po przegotowaniu.



Więcej informacji pod numerem 87 427 28 28 wew. 220 lub 87 427 22 58

Za utrudnienia przepraszamy.

ZUK Węgorzewo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Węgorzewo z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii Escherichia coli.

Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków.

Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

Woda może być wykorzystywana do celów porządkowych i sanitarnych - np.mycie podłóg, spłukiwanie WC