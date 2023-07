Karolina Piechowicz znów na podium! Wywalczyła srebro na Mistrzostwach Europy Juniorów Belgradzie

Utalentowana pływaczka ma dopiero 18 lat, a ma już wiele sukcesów i medali na swoim koncie. Karolina pochodzi z Leśnego Dworu w gminie Szczytno, a pływanie trenuje od 12 lat. Obecnie reprezentuje SwimLand Olsztyn.

Ta dziewczyna w wodzie czuje się jak ryba i czyni systematyczne postępy: w lipcu 2022 roku podczas mistrzostw Europy juniorów w Bukareszcie wywalczyła brąz na 50 metrów klasykiem, a w sierpniu w Limie (stolica Peru) została podwójną mistrzynią świata juniorów! Najpierw jej łupem padł złoty medal na 50 metrów żabką, a dwie godziny później zdobyła złoto w sztafecie mieszanej 4x100 m. Dzień później Karolina została Mistrzynią Świata Juniorów na 100 klasykiem z nowym rekordem życiowym, który jest nowym rekordem Polski 17-latek. Kolejnego dnia, po raz czwarty stanęła na podium. Na zakończenie Mistrzostw Świata Juniorów sztafeta kobiet 4x100 zmiennym zdobyła brąz z czasem 4:08:22, który jest rekordem Polski 17-latek.

5 lipca w Belgradzie Karolina Piechowicz została Wicemistrzynią Europy Juniorów na 50m klasykiem (31:18). Wyścig był tym bardziej emocjonujący, że Karolina ustanowiła nowy rekordem Polski 18-latek.

Karolina od początku swej przygody z pływaniem chciała startować w zawodach, bowiem uwielbia rywalizację. Zawsze towarzyszy jej stres, ale taki, który pozytywnie ją motywuje. Z każdego sukcesu jest dumna, a postęp ją napędza.

— Kocham to, co robię. Pływanie powoduje, że jestem sobą — opowiadała Karolina.— Mam marzenia jak każdy, bo życie bez marzeń byłoby nudne. Już jako kilkuletnia pływaczka marzyłam, że będę zdobywać medale na mistrzostwach, a potem kiedyś pojadę też na olimpiadę. Jak widać, krok za krokiem spełniam swoje marzenia. Mimo różnych trudności nie poddaję się, bo pływanie kształtuje charakter, zwalcza strach i uczy samodzielności. Sport to moje życie!

Karolinko gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!