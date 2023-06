32-letni mieszkaniec gminy Wielbark płacił za zakupy znalezioną kartą płatniczą. Odpowie za kradzież z włamaniem

Policjanci zatrzymali 32-latka, który posługiwał się znalezioną kartą bankomatową. Mężczyzna płacił zbliżeniowo kartą za artykuły zakupione w sklepach na terenie gminy Wielbark. Straty jakie spowodował swoim działaniem wyniosły prawie 200 złotych.

Zatrzymany 32-latek usłyszał aż 9 zarzutów kradzieży z włamaniem, do których się przyznał i złożył wyjaśnienia. Mężczyzna działał w warunkach powrotu do przestępstwa. Recydywiście za kradzież z włamaniem może grozić nawet kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy, aby w przypadku utraty czy kradzieży dokumentów, karty bankomatowej jak najszybciej poinformować placówkę bankową lub inną instytucję, która wydała dokument. W takich przypadkach dużą rolę odgrywa czas. Pamiętajmy, aby nie zapisywać na kartach bankomatowych kodów PIN oraz nie nosić ich razem z kartą. Nie pozwólmy, aby nieuczciwy znalazca pozbawił nas oszczędności czy posłużył się naszymi dokumentami. Natomiast w przypadku odnalezienia jakichkolwiek dokumentów czy też kart płatniczych należy niezwłocznie przekazać je do organu wydającego lub do najbliższej jednostki Policji.