W Piasutnie wyplatali piękne wianki. Było miło i z tradycyją!

Zwyczaj wykorzystywania roślin aby pleść z nich wianki ma bardzo długą historię. W starożytnej Grecji i Rzymie wieniec laurowy był nagrodą dla zwycięzcy igrzysk oraz symbolem męstwa, władzy i mądrości. Także u Słowian wianki mały duże znaczenie. Podczas wyjątkowych okazji zakładały je nie tylko kobiety, ale także mężczyźni. W naszej kulturze ludowej wianki obecne były podczas wielu świąt i obrzędów. Najbardziej znanym zwyczajem związanym z tymi przedmiotami było puszczanie wianków na wodę podczas nocy Kupały, czy później w tracie nocy świętojańskiej.W tym roku w ŚDS Piasutnie zorganizowane zostały warsztaty wyplatania wianków świętojańskich. W pięknej scenerii - na łonie natury, na plaży jeziora Piasutno - kobiety ubrane na biało, plotły wianki. Warsztaty były okazją do spędzenia czasu w damskim gronie, zapewniły chwilę relaksu i odprężenia. Manualne czynności zapewniają rozrywkę nie tylko głowie, ale i ciału. Bliskość natury i pięknie pachnących ziół przenosi nasze zmysły do krainy przyjemności.Warsztaty wyplatania wianków poprowadziła Iwona Duda, terapeutka ŚDS w Piasutnie.— Spotkanie było nie tylko okazją do stworzenia pięknych wianków, ale również do poznania mocy ziół, uroku polnych kwiatów i zbóż oraz tradycji dawnych Słowian — mówi Iwona Duda. — Czas minął nam bardzo kreatywnie i przyjemnie. Każda z pań, uwiła wianek, a później wrzuciła go do wody. Żaden z wianków nie zatonął, więc czeka nas rok pełen zaślubin. Warsztaty przebiegły w miłej i serdecznej atmosferze a pogoda była przepiękna. Wyniesione z zajęć umiejętności można szlifować samodzielnie lub na cyklicznych zajęciach florystycznych.