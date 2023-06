46-latek ukradł 8 butelek alkoholu. Mieszkaniec gminy Szczytna usłyszał już zarzuty

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie zatrzymali 46-letniego mieszkańca gminy Szczytno, który włamał się do nieruchomości i ukradł 8 butelek alkoholu. Straty wyceniono na kwotę prawie 1 tys. złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.

Do zdarzenia doszło w czwartek (08.06.2023r.) na terenie gminy Szczytno. Sprawę zgłosiła pokrzywdzona kobieta, która straty wyceniła na prawie 1 000 złotych.

Kobieta poinformowała, że znany jej mężczyzna włamał się do nieruchomości należącej do niej i ukradł 8 butelek z alkoholem. Policjanci zabezpieczyli monitoring. Natychmiast zatrzymali wskazanego mężczyznę. To 46-letni mieszkaniec gminy Szczytno.

Mężczyzna został przewieziony do szczycieńskiej komendy i usłyszał zarzut. Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem.