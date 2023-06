50-letni mieszkaniec Szczytna zatrzymany. To on zniszczył szczycieńskie logo

Tylko jednego dnia potrzebowali szczycieńscy policjanci, aby ustalić i zatrzymać sprawcę zniszczenia logo z napisem „SZCZYTNO”. 50-letni mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia o wartości nie mniejszej niż 3 tys. złotych. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

W poniedziałek (05.06.2023r.) po godzinie 10:00 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zniszczenia logo z napisem „Szczytno”.

Do zniszczenia miało dojść w niedzielę (04.06.2023r). Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia pojechali na miejsce. Zabezpieczyli do tej sprawy monitoring i szczegółowo przeanalizowali wiele informacji. Wartość zniszczonego mienia to ponad 3 000 złotych.

Dzięki intensywnej pracy i szczegółowej analizie nagrań monitoringu, już po kilkunastu godzinach od zdarzenia mundurowi ustalili tożsamość i zatrzymali sprawcę zniszczenia mienia. Okazał się nim 50-letni mieszkaniec Szczytna.

Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia konstrukcji stalowej z napisem nazwy miasta „Szczytno”. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.