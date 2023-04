Kryminalni ze Szczytna zatrzymali 37-latkę. Kobieta odpowie za liczne kradzieże

Policjanci z Wydziału Kryminalnego ustalili sprawcę kradzieży w sklepach na terenie miasta. Łączna wartość strat to ponad 1 tys. złotych. Funkcjonariusze zatrzymali 37-latkę. Kobieta usłyszała zarzut, do którego się przyznała. Teraz o jej losie zadecyduje sąd. Grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.