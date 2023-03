Nieodpowiedzialny 28-latek za kierownicą renault. Był nietrzeźwy i bez prawa jazdy

W sobotę (04.03.2023r.) około godziny 06:00 w Szczytnie na ulicy Polskiej mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej auto marki renault. Pojazdem kierował 28-letni mieszkaniec Szczytna. Policjanci przebadali mężczyznę alkomatem. W organizmie mężczyzny znajdowały się ponad 2 promile alkoholu. Dodatkowo, okazało się, że 28-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz bez prawa jazdy.

Również w sobotę (04.03.2023r.) po godzinie 16:00 szczycieńscy policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego na ulicy Odrodzenia w Szczytnie. Z ustaleń mundurowych wynika, że kierujący osobowym audi, 29-letni mieszkaniec szczytna, nie zachował bezpiecznej odległości przed poprzedzającym go pojazdem i wjechał w unieruchomiony pojazd marki renault. Siła uderzenia była tak duża, że renault przesunął się i uderzył w stojący przed nim unieruchomiony pojazd marki suzuki. Samochodem marki renault kierował 69-letni mieszkaniec gminy Szczytno, a suzuki kierowała 35-letnia mieszkanka Szczytna. Kierujący pojazdami byli trzeźwi, nikomu nic się nie stało. Policjanci nałożyli na 29-latka mandat karny.

Nietrzeźwi kierowcy to bardzo duży problem na polskich drogach. Każdy kto wsiada do samochodu z przekroczoną normą alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi stanowi ogromne zagrożenie na drodze. Tym wszystkim, którzy łamią prawo i przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przypominamy, że muszą liczyć się z odpowiedzialnością i surowymi karami zarówno za popełniane wykroczenia, jak i przestępstwa drogowe.