Policjanci z Wielbarka zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę. Miał ponad 2 promile alkoholu

W środę (22.02.2023r.) po godzinie 01:00 policjanci z Posterunku Policji w Wielbarku patrolując miejscowość Wielbark zauważyli na ul. Kętrzyńskiego rowerzystę. Styl jazdy kierującego wskazywał na to, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali rowerzystę do kontroli. To 64-letni mieszkaniec gminy Wielbark.

Mundurowi przebadali mężczyznę alkomatem. Miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Funkcjonariusze nałożyli na 64-latka mandat karny. Po wykonanych czynnościach przekazali mężczyznę pod opiekę osobie trzeźwej.

Nietrzeźwi kierujący są zawsze poważnym zagrożeniem dla siebie oraz innych użytkowników dróg. Nie ważne czy jadą samochodem, motocyklem czy rowerem. W konfrontacji z prawidłowo poruszającymi się innymi uczestnikami ruchu drogowego, są przyczyną zdarzeń drogowych, często tych najtragiczniejszych w skutkach.