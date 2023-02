Skoda zderzyła się z Dacią, 47-latka została przetransportowana do szpitala

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie pracowali na miejscu dwóch zdarzeń drogowych. Osobowa Skoda zderzyła się z Dacią. Pasażerka Skody została przetransportowana do szpitala. Kilka godzin później, mundurowi otrzymali zgłoszenie dotyczące dachowania Mazdy na krajowej 57.

W poniedziałek (13.02.2023r.) policjanci szczycieńskiej „drogówki” pracowali na miejscu dwóch zdarzeń drogowych.

Do pierwszego zdarzenia doszło na krajowej 53 około godziny 11:00. Funkcjonariusze ustalili, że kierująca pojazdem marki Skoda, 26-letnia mieszkanka gminy Pasym nie zachowała bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i wjechała w tył auta marki Dacia. Pojazdem marki Dacia podróżowała 58-letnia mieszkanka gminy Pasym. Pasażerką pojazdu marki Skoda była 47-letnia mieszkanka gminy Pasym. 47-latka została przetransportowana do szpitala. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Policjanci nałożyli na 26-latkę mandat karny.

Po godzinie 15:00 funkcjonariusze „drogówki” zostali wezwani na kolejne zdarzenie drogowe. Na drodze krajowej nr 57, między miejscowościami Wielbark – Szymanki, osobowa Mazda wypadła z drogi, wjechała do przydrożnego rowu i uderzyła w drzewo. Autem kierował 21-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Mundurowi ustalili, że mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków ruchu. Na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu. Mężczyzna jechał sam, był trzeźwy i nic mu się nie stało. Policjanci nałożyli na 21-latka mandat karny.