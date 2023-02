Policjanci w dalszym ciągu poszukują zaginionego Mirosława Bloch, mieszkańca Leleszek

Funkcjonariusze z Zespołu do spraw Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie w dalszym ciągu prowadzą poszukiwania zaginionego Mirosława Bloch, mieszkańca Leleszek, gm. Pasym. Mężczyzna w lipcu 2020 roku około godziny 10:00 wyszedł z domu na grzyby do pobliskiego lasu. Do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z bliskimi. W chwili zaginięcia Mirosław Bloch miał 52 lata. W dalszym ciągu trwają czynności mające na celu ustalenie jego miejsca pobytu.

W imieniu rodziny oraz własnym zwracamy się do każdego, kto może mieć informacje na temat miejsca przebywania zaginionego Mirosława Bloch o kontakt telefoniczny pod numerem alarmowym 112 lub skontaktować się bezpośrednio z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie dzwoniąc pod numer tel. (0 47) 73 312 00.