Mieszkanka Szczytna oszukana. 82-latka straciła ponad 20 tys. złotych

Szczycieńscy śledczy wyjaśniają sprawę oszustwa, które we wtorek (17.01.2023r.) zgłosiła 82-letnia mieszkanka Szczytna.

Kobieta poinformowała mundurowych, że na popularnym komunikatorze skontaktował się z nią mężczyzna. Przedstawił się jako oficer wojska stacjonującego poza granicami kraju. Nieznajomy przez kilka dni kontynuował rozmowę z ofiarą. Po kilku dniach napisał 82-latce, że potrzebuje pieniędzy, aby szybciej odejść na emeryturę. Poprosił kobietę o przesłanie określonej kwoty pieniędzy. Zmanipulowana 82-latka postąpiła zgodnie z instrukcjami podanymi przez oszusta. Przelała na wskazany przez niego rachunek bankowy określoną kwotę. Kobieta w wyniku oszustwa straciła ponad 20 000 złotych.

Za każdym razem, gdy informujemy o kolejnych ofiarach oszustów przestrzegamy również przed tym, by w sieci zachować wzmożoną ostrożność. Niejednokrotnie apelowaliśmy, by weryfikować tożsamość osoby, z którą piszemy, bądź rozmawiamy. Informowaliśmy o tym, by nie wysyłać swoich oszczędności nieznajomym osobom. W takich wypadkach warto zachować wszelkie środki ostrożności, by nie paść ofiarą oszustów.

Godną naśladowania postawą wykazała się w ostatnim czasie inna mieszkanka naszego powiatu. Podczas zgłaszania interwencji podała dyspozytorowi numeru alarmowego hasło. Poinformowała dyspozytora, że obawia się, że skontaktuje się z nią oszust. Dlatego poprosiła o przekazanie wskazanego przez nią hasła funkcjonariuszom ze Szczytna. Gdy mundurowi zadzwonili do kobiety i podali hasło, kobieta miała pewność, że rzeczywiście rozmawia z policjantem.

W taki właśnie sposób możemy zadbać o naszych bliskich. Ustalić hasło, dzięki któremu seniorzy będą mieli pewność, że rozmawiają z członkiem rodziny.