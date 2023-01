Policjant w czasie wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi

Kolejny dowód na to, że służba w Policji to coś więcej niż praca w wyznaczonych godzinach. Policjantem jest się nie tylko w godzinach służby, ale również poza nimi. Dowiódł tego policjant z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie st. post. Patryk Kobyliński, który w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Na jednej z ulic w Szczytnie zauważył kierowcę, którego tor jazdy wskazywał, że może być nietrzeźwy. 45-latek w organizmie miał ponad 1,5 promila alkoholu.

Policjant Referatu Patrolowo-Interwencyjnego st. post. Patryk Kobyliński w czasie wolnym od służby, na jednej ze szczycieńskich ulic, zwrócił uwagę na pojazd marki Peugeot. Kierujący pojazdem dosłownie „odbił się” od krawężnika. Styl jazdy kierowcy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu.

Funkcjonariusz natychmiast ruszył za pojazdem, który zatrzymał się na jednej z posesji w Szczytnie. Po chwili z pojazdu wyszedł mężczyzna. Funkcjonariusz podszedł do niego i zapytał, czy wszystko w porządku. Wyczuł od mężczyzny silny zapach alkoholu. Kierowca Peugeota niemalże od razu przyznał, że jest pijany.

Po chwili na miejscu pojawił się patrol policji wezwany wcześniej przez st. post. Patryka Kobylińskiego. Funkcjonariusze ustalili, że kierowca to 45-letni mieszkaniec Szczytna. Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że w jego organizmie krąży ponad 1,5 promila alkoholu.

Mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.

Mieszkaniec Szczytna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2.

Szczycieńscy policjanci każdego dnia udowadniają, że służba to nie zwykła praca. To bycie w gotowości do działania w dzień i w nocy. Szybka reakcja na łamanie prawa, na ratunek innego życia, często z narażeniem własnego.

Policjanci prowadzą liczne działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie i eliminowanie nietrzeźwych kierowców z ruchu drogowego. Apelujemy, by reagować i nie przyzwalać na jazdę po alkoholu, który jest jedną z głównych przyczyn tragedii na drogach.