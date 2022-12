27-latek spowodował wypadek. Uciekł z miejsca zdarzenia pozostawiając rannego pasażera

Szczycieńscy policjanci minionej nocy zostali skierowani do obsługi dwóch zdarzeń drogowych, do których doszło na terenie powiatu. Do jednego z nich doszło w miejscowości Grzegrzółki, gm. Pasym. Osobowy Volkswagen wypadł z drogi, uderzył w drzewo i dachował. Policjanci zatrzymali kierowcę pojazdu, a pasażer został przetransportowany do szpitala.

Szczycieńscy funkcjonariusze wyjaśniają sprawę dwóch zdarzeń drogowych do których doszło na terenie powiatu szczycieńskiego minionej nocy.

W środę (28.12.2022r.) po godzinie 22:00 dyżurny szczycieńskiej jednostki otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego w miejscowości Grzegrzółki. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że kierowca pojazdu marki Volkswagen zjechał na prawe pobocze uderzając w drzewo, a następnie zjechał na lewe pobocze wywracając pojazd na dach. Kierowca pojazdu oddalił się z miejsca zdarzenia. Z samochodu wydobyty został pasażer. To 33-letni mieszkaniec Pasymia. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Z relacji świadka wynikało, że chwilę po zdarzeniu, jeszcze przed przybyciem na miejsce służb, przy pojeździe był mężczyzna. Świadek podejrzewał, że był to kierowca Volkswagena. Świadek opisał wskazywanego mężczyznę. Niedługo po tym, funkcjonariusze szczycieńskiej jednostki ustalili kierowcę auta marki Volkswagen. Zatrzymali 27-letniego mieszkańca gminy Pasym. Mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku. W chwili zatrzymania był trzeźwy. Wszelkie okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają szczycieńscy policjanci.



Kilka godzin później, około godziny 06:00 doszło do kolejnego wypadku drogowego. Dziś rano, tj. w czwartek (29.12.2022r.) do dyżurnego szczycieńskiej jednostki wpłynęło zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego na wojewódzkiej 600. 21-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty jadąc pojazdem marki Citroen od miejscowości Romany w kierunku miejscowości Nowe Kiejkuty na łuku drogi zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Mężczyzna jechał sam. Został przetransportowany do szpitala.



Przy obecnych warunkach na drodze znacznie wydłuża się droga hamowania i bardzo łatwo wpaść w poślizg. Niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz nadmierna prędkość to jedne z głównych przyczyn, które doprowadzają do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Przy zmiennej aurze musimy mieć świadomość, że na jezdni może być bardzo ślisko. Apelujemy o zachowanie wzmożonej ostrożności i rozwagi na drodze.