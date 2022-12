Oszustwo na kryptowaluty. Mężczyzna stracił 6 000 złotych

Oszuści nie wahają się sięgać po coraz to nowsze możliwości techniczne i internetowe. Pozbawiają nas naszych oszczędności nie wychodząc z domu. Przekonał się o tym 61-latek, który miał zyskać inwestując w kryptowaluty. Finalnie stracił swoje oszczędności.

Policjanci ze szczycieńskiej jednostki wyjaśniają sprawę oszustwa na kryptowaluty. Do szczycieńskiej jednostki zgłosił się 61-letni mężczyzna, który powiadomił, że w wyniku oszustwa stracił swoje oszczędności.

Z 61-latkiem telefonicznie skontaktował się mężczyzna, który podał się za maklera. Oszust obiecał mężczyźnie duży i łatwy przypływ gotówki. Pokrzywdzony postępował zgodnie ze wskazówkami, których udzielał mu przestępca. Zainstalował na swoim urządzeniu aplikację TeamViewer. Następnie oszust dokonał szeregu nieautoryzowanych wypłat z konta bankowego 61-latka. Mężczyzna stracił łącznie 6000 złotych.

Pamiętaj! Nie instaluj aplikacji, które dają przestępcom zdalny dostęp do pulpitu Twojego urządzenia. Najpopularniejszymi aplikacjami, z których oszuści w ostatnim czasie najczęściej korzystają to aplikacja AnyDesk oraz TeamViewer. Zanim zainstalujesz coś na swoim urządzeniu, wpisz nazwę aplikacji w wyszukiwarkę i dowiedz się czym jest dana aplikacja i do czego służy.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Weryfikuj kto i co do Ciebie pisze. Nie przelewaj gotówki osobom, których tożsamości nie znasz. Nie korzystaj z nieznajomych i podejrzanych linków, które przychodzą w wiadomościach. Nie podawaj nikomu swoich danych do rachunku bankowego, karty bankowej, aplikacji mobilnej oraz kodu BLIK.