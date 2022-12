Nikodem C. oskarżony o usiłowanie zabójstwa Oliwii pozostanie w areszcie

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 22 grudnia 2022 r. uchylił postanowienie o zamianie stosowanego wobec Nikodema C. tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe, dozór i inne wolnościowe środki zapobiegawcze. Taka decyzja Sądu Odwoławczego oznacza, że oskarżony nie zostanie zwolniony z aresztu.

Nikodem C. został oskarżony m.in. o usiłowanie zabójstwa młodej dziewczyny. Do zdarzenia tego miało dojść w dniu 14 listopada 2021 r. na terenie jednej z posesji w Szczytnie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie na rozprawie w dniu 2 grudnia 2022 r. przychylił się do wniosku obrońcy oskarżonego i wydał postanowienie o uchyleniu stosowanego wobec Nikodema C. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, zastrzegając, że środek ten ulegnie uchyleniu pod warunkiem złożenia w terminie 7 dni poręczenia majątkowego w kwocie 150 tys. zł. Tym samym postanowieniem Sąd zastosował wobec oskarżonego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz zakazu opuszczania kraju.

Postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania zostało zaskarżone przez prokuratora oraz pełnomocników oskarżycieli posiłkowych.

W dniu 22 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie, w innym, trzyosobowym składzie, rozpoznał złożone zażalenia i uznał je za zasadne. Taka decyzja Sądu Odwoławczego oznacza, że oskarżony nie zostanie zwolniony z aresztu.

W ocenie Sądu Odwoławczego, sąd pierwszej instancji błędnie przyjął, że zastosowanie wobec Nikodema C. środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym, w szczególności było to poręczenie majątkowe, będzie stanowić należyte zabezpieczenie dalszego toku postępowania karnego. Sąd Odwoławczy wskazał, że oskarżony stoi pod zarzutem zbrodni, za której popełnienie grozi mu bardzo surowa kara pozbawienia wolności. Z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo wymierzenia oskarżonemu surowej kary zachodzi realna obawa, że będąc na wolności mógłby on w bezprawny sposób utrudniać postępowanie, podejmując próbę ucieczki bądź ukrywania się.

Postanowienie w tej sprawie jest prawomocne.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

Adam Barczak

Rzecznik Prasowy do spraw karnych Sądu Okręgowego w Olsztynie