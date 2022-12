Szczycieńscy policjanci wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku na torach

Szczycieńscy policjanci w piątek (16.12.2022r.) do późnych godzin wieczornych pracowali na miejscu zdarzenia drogowego. Po godzinie 22:00 szynobus relacji Ełk-Olsztyn na wysokości ulicy Towarowej w Szczytnie potrącił mężczyznę. Niestety 45-letni mieszkaniec Szczytna nie przeżył. Maszynista był trzeźwy. Szczycieńscy policjanci, pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

W piątek (16.12.2022r.) około godziny 11:00 w Świętajnie na ulicy Leśnej szczycieńscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Opel. Za kierownicą pojazdu znajdował się 34-letni mieszkaniec gminy Świętajno. Mundurowi sprawdzili mężczyznę w policyjnych systemach informatycznych. Okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami. Ponadto 34-latek posiada orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Dodatkowo pojazd marki Opel nie posiadał aktualnych badań technicznych oraz obowiązkowej polisy OC. Mężczyzna za złamanie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych odpowie przed sądem. Grozi mu do 5 lat kary pozbawienia wolności.

Również w piątek (16.12.2022r.) po godzinie 17:00 dyżurny szczycieńskiej jednostki otrzymał zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego ze zwierzyną leśną. Na odcinku Młyńsko-Płozy pojazd marki Renault uderzył w sarne. Kierowcą Renault był 49-letni mieszkaniec gminy Szczytno. Funkcjonariusze ustalili, że zwierzę wybiegło na drogę wprost pod auto Renault. 49-Latek był trzeźwy i nie odniósł żadnych obrażeń.

W niedzielę (18.12.2022r.) po godzinie 10:00 do szczycieńskiej jednostki wpłynęło zgłoszenie dotyczące zniszczenia witryny sklepowej w Szczytnie przy ulicy Wileńskiej. Na miejsce skierowani zostali szczycieńscy policjanci. Ustalili, że zniszczeniu uległa witryna sklepowa oraz betonowy słupek zaporowy. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynikało, że uszkodzenia powstały wskutek uderzenia w budynek przez pojazd. W trakcie wykonywania czynności na miejsce przybył 19-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty. Mężczyzna poinformował funkcjonariuszy, że na śliskiej nawierzchni stracił panowanie nad pojazdem marki Audi i wjechał w betonowy słupek oraz witrynę sklepową. Mundurowi nałożyli na mężczyznę mandat karny.