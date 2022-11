Tragedia w Szczytnie. Dwie osoby spłonęły w pożarze

Na terenie ogródków działkowych w Szczytnie doszło do pożaru. Podczas akcji gaśniczej strażacy odnaleźli dwa ciała

Na terenie ogródków działkowych w Szczytnie doszło do pożaru. Ogień zauważyli funkcjonariusze KP PSP w Szczytnie.

- Duże zadymienie zauważyli strażacy, którzy mają dziś służbę w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie. Natychmiast to zgłosili dyżurnemu. W tym samym czasie wpłynęło też zgłoszenie od innej osoby o tym pożarze - informuje st. kpt. mgr inż. Łukasz Wróblewski, oficer prasowy KP PSP w Szczytnie. - Na miejsce zadysponowano dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz jednostkę OSP Szczytno. Altana znajdowała się na terenie ogródków działkowych. To mały budynek. Po ugaszeniu pożaru strażacy odkryli zwęglone dwa ciała.

Niestety, stan znalezionych ciał nie pozwala na określenie płci ofiar. Przyczyny tego tragicznego zdarzenia będą ustalać śledczy.

- Zgłoszenie o pożarze otrzymaliśmy około godziny 18-tej - mówi st. sierż. Joanna Manelska z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. - Niestety, potwierdzam, że w w pożarze zginęły dwie osoby. Na miejscu zdarzenia wciąż pracują strażacy, policjanci i prokurator. Trwają czynności, które mają na celu ustalenie, jak doszło do tej tragedii.

Joanna Karzyńska