Po raz dwudziesty Jurand powróci do Spychowa

Już dziś, tj. 9 lipca Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo już po raz 20-ty organizuje imprezę kulturalno-rozrywkową z występami artystycznymi, pokazami rycerskimi, atrakcjami dla dzieci i zabawą taneczną.

Impreza tradycyjnie rozpocznie się o godzinie 15.15 przemarszem świty Juranda. Kilkadziesiąt osób tworzy świtę Juranda i jego córki Danuśki, które towarzyszyć będą im w przemarszu ulicami Spychowa. Po przybyciu na plac przy spychowskim amfiteatrze odbędzie się inscenizacja darowania życia Krzyżakowi oraz oficjalne otwarcie imprezy.

Jak co roku odbędą się pokazy walk rycerskich, zakuwanie w dyby, wystrzały z armaty czy wybijanie pamiątkowych monet. Na scenie zaprezentują się młodzi, uzdolnieni wokaliści i odbędą się koncerty. O godzinie 23-ciej można będzie podziwiać pokaz laserowy.

Dzień Nauki “Kalejdoskop” to impreza towarzysząca wydarzeniu - Powrót Juranda do Spychowa. Odbędzie się on na placu nad amfiteatrem. Gdzie od godz. 13:00 będą czekały na wszystkich warsztaty archeologiczne, VR (Pozytywnie Historyczni z Ciechanowa), pokazy fizyczne (Heweliusze Nauki) i etno-wikliniarstwo. Edukatorzy opowiedzą co nieco o epoce kamienia, dawnym tkactwie i szklarstwie i oczywiście archeologii Mazur! Będą też pokazy naukowe: fizyczny od Heweliuszy Nauki i alchemiczny edukatora z Fundacji. Każdy chętny będzie mógł zrobić sobie bransoletkę średniowieczną techniką fingerloop lub paciorki z modeliny według pradziejowych wzorów oraz dowiedzieć się, czego archeolodzy szukają w mazurskiej ziemi, jakie ludy tu mieszkały przed n.e. i co po nich zostało. Na stoisku wikliniarskim widzowie zobaczą, jak pleść wiersze stosowane dawniej do łowienia ryb, raków i ptaków…

Podczas pokazu “Niech zabrzmi muzyka” widzowie dowiedzą się, co łączy fizykę i muzykę, od czego zależy wysokość dźwięków, co gra i drga w instrumentach i nie tylko oraz przeprowadzą z animatorem wspólne eksperymenty. Pokaz “Transmutacja” przybliży postaci dawnych alchemików i ich wiarę w to, że na świat mają wpływ potężne, mistyczne moce i to one powodują wszelkiego rodzaju przemiany. Edukator za pomocą eksperymentów sprawdzi i pokaże, jakie siły naprawdę stoją za mistycznymi transmutacjami.