Dwa potrącenia jednego dnia

W środowe popołudnie (08.06.2022 r.) do szczycieńskiej jednostki Policji wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu do jakiego doszło w miejscowości nieopodal Szczytna. Na terenie jednej z posesji 69-latek przeparkowywał swój ciągnik rolniczy. Podczas wykonywania tego manewru nie zauważył znajdującego się nieopodal mężczyzny. W skutek tego doszło do najechania na 53-letniego mieszkańca Gminy Szczytno.

W toku prowadzonych czynności okazało się, że mężczyzna, który doprowadził do tego nieszczęśliwego wypadku miał w swoim organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Rannego mężczyznę przetransportowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala, a nietrzeźwego kierującego policjanci zatrzymali i osadzili w policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszy zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu działając w sposób nieumyślny.



W kolejnym zdarzeniu tego samego popołudnia, na jednej ulic w Szczytnie brała udział 9-letnia dziewczynka, która poruszała się rowerem i zjeżdżając z chodnika na drogę publiczną nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo poruszającemu się pojazdowi osobowemu marki Audi. Na miejsce przybyli ratownicy z PSP Szczytno oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego, którzy przebadali dziewczynkę i po wykonaniu niezbędnych badań przekazali pod opiekę matce, która przybyła na miejsce zdarzenia. Kierujący pojazdem był trzeźwy, jednak pojazd z uwagi na powstałe uszkodzenia został zabezpieczony przez właściciela i wykluczony z ruchu drogowego.

Tym razem w zdarzeniu drogowym, nikt nie ucierpiał, ale o pechu może mówić świadek zdarzenia, który w trakcie weryfikacji danych osobowych „wpadł” w ręce funkcjonariusz, gdyż okazało się, że jest osobą poszukiwaną. 23-Letni mieszkaniec Szczytna poszukiwany był przez Sąd Rejonowy w Ełku. Mężczyzna miał „do odsiadki” 5 dni za popełnione wykroczenie, jednak mógł wykupić się od zasądzonej kary wpłacając zaległą grzywnę, co też uczynił przy funkcjonariuszach. Tym samym uchronił się od umieszczenia w zakładzie karnym. W kolejnym zdarzeniu tego samego popołudnia, na jednej ulic w Szczytnie brała udział 9-letnia dziewczynka, która poruszała się rowerem i zjeżdżając z chodnika na drogę publiczną nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo poruszającemu się pojazdowi osobowemu marki Audi. Na miejsce przybyli ratownicy z PSP Szczytno oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego, którzy przebadali dziewczynkę i po wykonaniu niezbędnych badań przekazali pod opiekę matce, która przybyła na miejsce zdarzenia. Kierujący pojazdem był trzeźwy, jednak pojazd z uwagi na powstałe uszkodzenia został zabezpieczony przez właściciela i wykluczony z ruchu drogowego.Tym razem w zdarzeniu drogowym, nikt nie ucierpiał, ale o pechu może mówić świadek zdarzenia, który w trakcie weryfikacji danych osobowych „wpadł” w ręce funkcjonariusz, gdyż okazało się, że jest osobą poszukiwaną. 23-Letni mieszkaniec Szczytna poszukiwany był przez Sąd Rejonowy w Ełku. Mężczyzna miał „do odsiadki” 5 dni za popełnione wykroczenie, jednak mógł wykupić się od zasądzonej kary wpłacając zaległą grzywnę, co też uczynił przy funkcjonariuszach. Tym samym uchronił się od umieszczenia w zakładzie karnym.

Policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę i ostrożność podczas poruszania się pojazdami mechanicznymi. Jak pokazują powyższe przykłady alkohol i brak ograniczonego zaufania wobec innych użytkowników drogi mogą okazać się bardzo nieszczęśliwe w skutkach.