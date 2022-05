3 tysiące mandatu za kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu

26-letni kierujący pojazdem, który poruszał się po ulicach Szczytna swoją Hondą zapłaci 3 tysiące mandatu. Pojazd nie był dopuszczony do ruchu. Ponadto za kierowanie pojazdem pod spożyciu alkoholu odpowie przed sadem

Policjanci szczycieńskiej komendy policji, na jednej z głównych ulic miasta, zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem marki Honda. Okazało się, że 26-letni mieszkaniec naszego powiatu znajduję się po spożyciu alkoholu, badanie wykazało prawie 0,30 promila alkoholu we krwi. Gdy funkcjonariusze sprawdzili pojazd w bazach policyjnych wyszło na jaw, że kierujący porusza się pojazdem niedopuszczonym do ruchu. W lutym 2022 r. podczas kontroli drogowej, został zatrzymany dowód rejestracyjny za brak aktualnych badań technicznych. Za kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu odpowie przed sądem