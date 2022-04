Niezwykłe rękodzieło pani Katarzyny

Każdy człowiek niezależnie od wieku, płci, stanu zdrowia powinien mieć swoją pasje, czyli coś, co będzie jego powietrzem i pomoże mu się rozwijać. Taką pasje odnalazła w sobie pani Katarzyna Jarząbek z Baranowa w gminie Wielbark. Kobieta potrafi wyczarować "coś z niczego". Jej piękne, wielkanocne wyroby ozdobią niejeden dom i stół świąteczny.— Pasja to dla mnie oderwanie się od rzeczywistości. Robienie tego, co kocham, co daje mi satysfakcję i radość — mówi pani Katarzyna. — Wzbogaca moje życie i pozwala choć na chwilę stać się kimś zupełnie innym niż tylko „szarym człowiekiem”.Jej przygoda z rękodziełem rozpoczęła się jakieś 3 lata temu, kiedy to w internecie pani Kasia zobaczyła lewitujące filiżanki. Początkowo przygotowywała jedynie drobne przedmioty, zajmowało jej to sporo czasu. Jednak z upływem czasu jej pasja pogłębiała się, a półki zapełniała coraz to nowszymi i ciekawszymi wyrobami rękodzielniczymi.Pewnego dnia doszła do wniosku, że to dla niej za mało. Zawsze chciała nauczyć się nowych rzeczy, dlatego postanowiła pójść w tym kierunku i zaczęła robić stroiki, różne bombki, skrzaty, wielkanocne jajka. Choć wiele osób uważało, iż jest to staroświeckie, jednak ona nie zrażała się. Odkryła bowiem coś, co dawało jej chęć do życia, dzięki czemu mogła się codziennie rozwijać, iść do przodu. To właśnie jest jej pasja.— Dzięki swojemu hobby nauczyłam się, co to jest ciężka praca, wytrwałość i przede wszystkim ogromna pokora— przyznaje pani Kasia. — Z czasem zaczęłam eksperymentować z różnymi metodami zdobniczymi, technikami i tak znalazłam się na obecnym etapie. To wyjątkowo czasochłonne hobby, ale dzięki niemu zapominam o codziennych problemach. Zajmuję się robotą i jestem szczęśliwa, bo robię to, co naprawdę lubię. Stałam się osobą, która dąży do celu, nie patrząc na to ile wysiłku i pracy będzie ją to kosztować. To właśnie ta satysfakcja z samej siebie i swoich osiągnięć daje jej napęd do życia i wiarę we własne możliwości.Na co dzień pani Kasia pracuje w Chorzelach przy produkcji serków. Ma 45 lat, od kwietnia 2000 roku jest żoną pana Adama. Ma trzech dorosłych synów: Marka, Konrada i Wiktora. To kobieta, która swoim uśmiechem i radością z łatwością zjednuje sobie ludzi. W swojej miejscowości została wybrana na sołtysa wsi. Zna tu każdego, wie o smutkach i radościach mieszkańców swojej wsi. Z ogromnym zaangażowaniem działa na rzecz swojej społeczności, zwłaszcza integracji wsi oraz realizacji projektów. Ma wiele planów i marzeń, które chce zrealizować.— Bycie sołtysem to z pewnością umiłowanie miejsca, wsi, sołectwa, to bycie blisko ludzi, to chęć robienia czegoś dla dobra tej małej społeczności — tłumaczy. — Dobry, zaangażowany sołtys słucha mieszkańców, widzi ich potrzeby, potrafi z nimi rozmawiać i wie, czego oczekują od sprawujących władzę, a czego od wiejskiej zbiorowości. Jeśli mieszkańcy sołectwa angażują się, zmieniają swoją wieś, chcą brać udział w różnych projektach i zajęciach to znaczy, że misja sołtysa ma sens.