Pijany mężczyzna zdemolował przystanek na dworcu PKP w Szczytnie

Szczycieńscy policjanci zostali skierowani na ul. Kolejową, na peron dworca PKP, gdzie według zgłoszenia mężczyzna miał demolować wiatę przystanku. Sprawca oddalił się z miejsca przed przybyciem patrolu. Dzięki szybkim i skutecznym działaniom policjantów, mężczyzna po kilku minutach został zatrzymany na jednej ze szczycieńskich ulic.

Sprawcą okazał się 39-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu nidzickiego, był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Wandal trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłysz ałzarzuty uszkodzenia mienia, za co grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast właściciel przystanku swoje straty powstałe w wyniku zniszczenia pięciu szyb i uszkodzenia klapy śmietnikowej, oszacował na ponad 15 tys. złotych.

Za zniszczenie cudzego mienia grozi kara 5 lat pozbawienia wolności.