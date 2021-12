Olsztyński sędzia Przemysław Jagosz zginął w pożarze

Do tragedii doszło we wsi Warchały w gminie Jedwabno w województwie warmińsko-mazurskim w piątek po godzinie 19-tej. Podczas działań gaśniczych w środku budynku strażacy znaleźli zwęglone zwłoki. W trakcie czynności ustalono, że to olsztyński sędzia Przemysław Jagosz.