Mają strategię na rozwój Południowych Mazur

Samorządowcy z czterech powiatów: działdowskiego, nidzickiego, piskiego i szczycieńskiego nie godząc się na marginalizację swoich małych ojczyzn powołali do życia Partnerstwo Obszaru Południowe Mazury. Inicjatywa ta jest też dobrze postrzegana przez samorządowców, bo to szansa na zdobycie środków unijnych.

— Jest to supregion, który leży na południu województwa warmińsko-mazurskiego — mówi Jarosław Matłach starosta powiatu szczycieńskiego, który jest jednym czwórki z inicjatorów porozumienia "Południowe Mazury".— Chcieliśmy znaleźć się na mapie i skorzystać ze środków unijnych 2021-2027. Nasze gminy naszych powiatów nie zostały ujęte w żaden obszar funkcjonalny i doszliśmy do wniosku, że musimy coś zrobić aby nas nie zmarganelizowano. Po spotkaniu 4 starostów udało nam się stworzyć nieformalne porozumienie aby skorzystać z wniosków europejskich i aby złożyć nasze akcesy do strategii województwa warmińsko-mazurskiego. Po wielu miesiącach intensywnej pracy, przy współpracy ze Związkiem Miast Polskich opracowana została strategia terytorialna, która ma zapobiec marginalizacji tej części województwa.

Partnerstwo zostało docenione przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Istnieją szanse, że w ramach pilotażu projekty wynikające z dokumentów wypracowanych przez członków Południowych Mazur będą mogły uzyskać preferencje w dostępie do środków z Unii Europejskiej.



Opracowana w ramach Południowych Mazur strategia pozwoliła wypracować wspólne kierunki rozwoju dla wszystkich czterech powiatów tworzących Partnerstwo. Aktualnie trwa składanie wniosków na realizację działań mających przyczynić się do rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego tej części Mazur.

— Wskazaliśmy wspólne kierunki rozwoju gospodarczego, a także wspólnych działań inwestycyjnych. Zjednoczyliśmy się dla dobra naszych mieszkańców — mówi Jarosław Matłach. — Jesteśmy na etapie kończenia strategii Południowych Mazur. Przygotowujemy dokumenty aby aplikować o środki. Do 15 września mamy wysłać swoje pomysły, które stworzyliśmy w naszym Partnerstwie. 6 września mamy spotkanie w Nidzicy, będziemy mieli już wtedy przygotowane konkretne wnioski. Pomysłów jest naprawdę wiele, tylko musimy wszystko dobrze przygotować i przedstawić Marszałkowi, żeby wiedział, że jesteśmy przygotowani do aplikowania środków. Jak tylko będzie strategia zaakceptowana przez nas - czterech starostów - to zostaną przeprowadzone przez miesiąc konsultacje społeczne.