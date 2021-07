Policjanci zatrzymali do kontroli kierującą quadem. Miała 9 lat i przewoziła 12-letnią pasażerkę

Nie jest codziennością to, że mundurowi zatrzymują do kontroli drogowej 9-latkę. Spowodowane to jest obowiązującymi przepisami, które jasno „mówią” o tym, że dziecko w wieku do lat 10 na drodze publicznej nie może kierować żadnym pojazdem, z wyjątkiem roweru, ale też tylko pod opieką osoby dorosłej. Mimo wszystko szczycieńscy policjanci podjęli taka interwencję w Rozogach, gdzie 9-latka po drodze publicznej kierowała quadem przewożąc 12-letnią pasażerkę.

Oficer dyżurny szczycieńskiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od zaniepokojonego mężczyzny, który oświadczył, że był świadkiem jak dwie nieletnie dziewczynki jeżdżą po drodze publicznej qudem.

Skierowany na miejsce zgłoszenia patrol ruchu drogowego w miejscowości Rozogi na ulicy Kajki zatrzymał do kontroli drogowej… 9-letnią dziewczynkę, która na miejscu pasażera przewoziła swoją 12-letnią koleżankę. Na miejsce interwencji mundurowi wezwali właścicielkę pojazdu. Okazało się, że była nią matka 9-latki. 29-letnia mieszkanka Rozóg potwierdziła wersję córki twierdząc, że zezwoliła jej na jazdę quadem.

Mundurowi ustalili również, że pojazd marki Byneco nie był dopuszczony do ruchu. 29-latla została ukarana mandatem karnym za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę nieposiadającą uprawnień oraz dopuszczenie do prowadzenia pojazdu, który nie posiadał dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu.

Policjanci przypominają, że to na rodzicach ciąży obowiązek nadzoru nad swoimi pociechami. Dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek, co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

Dziecko w wieku do lat 10 na drodze publicznej nie może kierować żadnym pojazdem, z wyjątkiem kierowania rowerem pod opieką osoby dorosłej. Zabrania się również dopuszczania dziecka w wieku do 10 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. W strefie zamieszkania zaś tylko pod opieką osoby dorosłej.

— Należy również pamiętać, że quady to nie zabawki. Są to pojazdy, które muszą być zarejestrowane i ubezpieczone, a kierujący nimi muszą posiadać stosowne uprawnienia — tłumaczy Izabela Cyganiuk z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

jk