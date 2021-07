Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie liderem aktywizacji młodych ludzi

Urząd pracy to nie tylko miejsce rejestracji osób bezrobotnych, wypłaty zasiłków i informacji o ofertach pracy. Sprawny urząd pracy to ważny podmiot mający realny wpływ na kształt lokalnego rynku pracy, potrafiący zdiagnozować jego problemy, skutecznie pozyskujący środki na aktywne działania i w porozumieniu z innymi podmiotami stwarzający warunki do zrównoważonego rozwoju powiatu. Taki właśnie Powiatowy Urząd Pracy mamy w Szczytnie.

W poniedziałek, 28 czerwca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie odbyły się prekonsultacje w sprawie przygotowywanej przez Rząd ustawy o wspieraniu zatrudnienia, która ma zrewolucjonizować funkcjonowanie rynku pracy. W spotkaniu udział wzięli Pani Iwona Michałek Poseł na Sejm RP Wiceminister Rozwoju Pracy i Technologii, Pani Ewa Flaszyńska Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Pan Zdzisław Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie oraz Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy z całego regionu. Gospodarzami spotkania byli Starosta Szczycieński Jarosław Matłach oraz Beata Januszczyk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie.



Ustawa, o której dyskutowano podczas spotkania przewiduje m.in. oddzielenie statusu osoby bezrobotnej od ubezpieczenia zdrowotnego, co spowodować ma odciążenie urzędów pracy, by jeszcze lepiej mogły zająć się aktywizacją osób pozostających bez zatrudnienia, zainteresowanych faktycznie pracą, a nie tylko ubezpieczeniem zdrowotnym. Urzędy mają zostać odciążone z biurokracji, a dzięki temu będą mogły działać elastycznie i skupić się na pracy z klientem, zarówno z pracodawcą jak i bezrobotnym oraz osobą biernie zawodową poszukującą zatrudnienia.

W zamyśle ustawodawcy powiatowy urząd pracy pod nową nazwą Centra Wspierania Zatrudnienia ma skuteczniej pomagać osobom bezrobotnym i poszukującym pracy np. w podjęciu zatrudnienia, otrzymaniu wsparcia w postaci doradztwa zawodowego, stażu i szkoleń. Zasiłek będzie przyznawany na 6 miesięcy, z możliwością jego przedłużenia dla aktywnych osób bezrobotnych, a odmowa podjęcia zatrudnienia nie będzie skutkowała wyrejestrowaniem z rejestru osób bezrobotnych. Przed ustawą o wspieraniu zatrudnienia żmudny proces legislacyjny, zatem końcowy kształt zapisów nie jest jeszcze ostatecznie zatwierdzony.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie został też jednym z laureatów ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy „Lider aktywizacji osób młodych” w edycja 2020 w szczególności z uwagi na sposób organizacji staży dla osób młodych. W konkursie doceniono oryginalne rozwiązania w zakresie organizacji staży- opracowane zasady oceny wniosków oraz dobrane kryteria kwalifikacji, które zapewniają bardzo wysoką efektywność zatrudnieniową (73%) tej formy wsparcia.

- Z wielką radością przyjęliśmy informację o przyznaniu nam tej nagrody. Pracowaliśmy na nią całym zespołem nasza codzienną pracą, nie patrząc na ewentualne nagrody czy przysłowiowe oklaski. Najważniejsze, żeby każdego dnia być bliżej klienta, jego potrzeb i oczekiwań - mówi Beata Januszczyk dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie. - Poprzedni rok był dla nas czasem bardzo intensywnym i trudnym, gdyż utrudniony kontakt z klientami przez pandemię oraz realizowanie szeregu form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej przy realizowaniu naszych standardowych działań aktywizacyjnych przy tym samym liczbowo zespole, często jednak uszczuplonym również przez skutki COVID-19 wymagało od nas ogromu pracy. Nagroda jest przyznawana dla instytucji niestandardowych, proponujących oryginalne rozwiązania problemów osób młodych na rynku pracy. Celem jest upowszechnianie działań i promocja dobrych praktyk w zakresie skuteczność aktywizacji osób młodych. A przed nami dalsza praca i nowe wyzwania. Z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie za zaangażowanie i motywację w codzienną pracę na rzecz lokalnego rynku pracy.

Serdecznie gratulujemy dyrekcji oraz pracownikom PUP w Szczytnie!