Oszustwa na Policjanta. 83-latka ze Szczytna straciła 30 tysięcy złotych

Policjant to zawód zaufania społecznego. Jest to niezwykle ważne przy pierwszym kontakcie osoby pokrzywdzonej z przedstawicielami tej formacji. Niestety oszuści wykorzystując to społeczne zaufanie podają się za funkcjonariuszy Policji i wyłudzają pieniądze od osób starszych. Kolejne takie próby zostały zgłoszone, niestety jedna z kobiet straciła 30 tyś zł.