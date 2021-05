O krok od tragedii. 88-latka z okna mieszkania na trzecim piętrze wzywała pomocy i groziła, że wyskoczy

Oficer dyżurny szczycieńskiej komendy otrzymał bardzo niepokojące zgłoszenie. W słuchawce telefonu usłyszał: „Starsza kobieta krzyczy, że wyskoczy. Stoi przy otwartym oknie”. Zgłoszenie to postawiło na nogi wszystkie szczycieńskie służby ratunkowe.

Na miejscu natychmiast zjawili się strażacy, załoga karetki pogotowia oraz szczycieńscy policjanci. Na trzecim piętrze bloku zauważyli w oknie starszą kobietę. Świadkowie zdarzenia oświadczyli, że kobieta krzyczała, że nie może wyjść z domu i jak ktoś jej nie pomoże to wyskoczy z okna. Podczas gdy strażacy rozkładali specjalistyczny sprzęt, załoga karetki pogotowia wspólnie z policjantami oczekiwała pod drzwiami prowadzącymi do mieszkania kobiety. Strażacy przy użyciu podnośnika dostali się do wnętrza, W między czasie na miejscu interwencji pojawili się też bliscy kobiety.

Okazało się, że 88-latka choruje na zaniki pamięci. Została przebadana przez ratowników medycznych, nie wymagał dalszej hospitalizacji medycznej. Policjanci ustalali zaś przyczyny i okoliczności, w jakich się znalazła. Choć sytuacja wyglądała bardzo poważnie to, na szczęście, nie doszło do żadnej tragedii. 88-latka została otoczona opieką przez zatroskanych bliskich.

Interwencja ta okazała się ogromnym sprawdzianem dla szczycieńskich mundurowych. Właściwa reakcja świadków zdarzenia, szybka reakcja świetnie zgranego zespołu złożonego ze szczycieńskich mundurowych, doprowadziła do podjęcia kroków, które umożliwiły udzielenia 88-latce natychmiastowego wsparcia i pomocy medycznej.