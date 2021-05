Oszuści znowu zaatakowali. Metoda na „bankowca” i wiadomość Messenger dalej na „topie”

W ostatnich dnia do szczycieńskiej komendy zgłosiła się 35-letnia mieszkanka Świętajna. Kobieta oświadczyła, że padała ofiarą oszustwa internetowego. 35-latka otrzymała dwie wiadomości od swojego wujka, którego posiada w znajomych na jednym z komunikatorów internetowych, z prośbą o udzielenie pożyczki. Kobieta bez chwili wahania dokonała dwóch przelewów na wskazanego konto. Przy trzeciej wiadomości o udzielenie pożyczki zorientowała się, że coś jest nie tak. Zadzwoniła do mężczyzny i dowiedziała się, że ktoś musiał włamać się na jego konto, gdyż on sam takich wiadomości do niej nie wysyłałam. Niestety, ale było już za późno. 35-latka straciła pieniądze w kwocie blisko 700 złotych.

Drugie zgłoszenie, przyjęte w ostatnich dniach, przez szczycieńskich funkcjonariuszy, dotyczyło 27-letniej mieszkanka gminy Szczytno. Z relacji kobiety wynikał, że telefonicznie skontaktowała się z nią jakaś kobieta informując, że jest przedstawicielką banku, w której 27-latka posiada konto bankowe. Oszustka wprowadzając nerwową atmosferę oświadczyła, że doszło do próby włamania na jej konto. Kobieta miała być na tyle wiarygodna, że podała nawet imię i nazwisko osoby, która rzekomo miała dopuścić się tego przestępstwa. Konsultantka poleciła 27-latce, aby ta natychmiast przelała wszystkie swoje oszczędności na wskazane przez nią konto, dodając, że tylko ta transakcja może uchronić ją przed utratą pieniędzy. Pokrzywdzona nie zastanawiając się długo przelała na wskazane konto kwotę 9 tys. złotych.

Przestrzegamy – jeśli otrzymujemy prośbę o pożyczkę nie działaj pochopnie! Sprawdź czy osoba, która do Ciebie napisała lub, której prośba dotyczy rzeczywiście potrzebuje Twojej pomocy, najlepiej natychmiast do niej zadzwoń!

Oszustwo na „BLIK-A”! Jak działa ta metoda? Oszuści podszywają się pod osobę znajomą, którą mamy w swoich kontaktach w komunikatorze. Wysyłają nam wiadomość, że przydarzyła im się trudna sytuacja np. zgubiony portfel, skradziona torebka, brak pieniędzy na powrót do domu, itp. Znajomy obiecuje, że odda pieniądze jeszcze tego samego dnia albo następnego.

Pożyczka jest „prosta”, a oszust nie prosi nigdy o dużą sumę. Musimy tylko zalogować się do swojego banku i w aplikacji wygenerować kod do płatności telefonem, a następnie przesłać go „znajomemu”. To zajmuje kilka minut, a ten kod wystarczy żeby oszust natychmiast wypłacił pieniądze z bankomatu.

Policjanci apelują!

Chrońmy się przed oszustami. Jeżeli otrzymamy telefon o próbie włamania na nasze konto, zadzwońmy na infolinię banku i zweryfikujmy otrzymane informacje, możemy tam również potwierdzić tożsamość dzwoniącego do nas „rzekomego” konsultanta. Nie instalujmy oprogramowań, których sposobu działania i pochodzenia nie jesteśmy pewni. Nie należy również podawać jednorazowych haseł i kodów zabezpieczających nasze konta bankowe. Pamiętaj! W dużej mierze to właśnie od Ciebie zależy, czy dasz się nabrać oszustowi.